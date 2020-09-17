Преемники процессоров Intel Meteor Lake обеспечат прирост быстродействия на 80% относительно Skylake
На страницах немецкого ресурса 3DCenter созрела довольно интересная таблица, объединяющая прогнозы по приросту производительности, который могут обеспечить будущие настольные процессоры Intel. Автор этих прогнозов – известный в определённых кругах энтузиаст MebiuW, немецкий сайт просто оформил данные в более удобный для восприятия табличный формат.
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Следует напомнить, что пока Intel официально упоминает лишь о намерениях выпустить ко второй половине 2021 года 10-нм процессоры Alder Lake с архитектурой Golden Cove, все последующие планы обсуждаются только на основе неофициальных данных. По мнению источника, эти процессоры обеспечат прирост удельной производительности в полтора раза относительно Skylake, по сравнению с преемниками прирост не превысит 20%.
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Предполагается, что архитектура Ocean Cove, которая ляжет в основу 7-нм процессоров Meteor Lake, особых улучшений с точки зрения быстродействия не принесёт, и всё внимание будет сосредоточено на смене техпроцесса. Зато преемники процессоров Meteor Lake с неназванной пока архитектурой позволят увеличить удельную производительность на 20% по сравнению с предшественниками, а от уровня Skylake прирост достигнет 80%. Таким образом, даже за восемь лет, которые пройдут от даты анонса Skylake до появления преемника Ocean Cove, прогресс в быстродействии настольных процессоров Intel не окажется кратным целому числу.
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