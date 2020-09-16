Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) уже открывала работу CES в этом году, а январское мероприятие CES 2021, как отмечает пресс-релиз на сайте компании, тоже начнёт работу в онлайн-формате при непосредственном участии её генерального директора. Сама выставка пройдёт в период с 11 по 14 января 2021 года в онлайн-режиме, но организаторы выражают надежду, что в 2022 году смогут вернуться в Лас-Вегас для проведения CES в традиционные сроки с 5 по 8 января.

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Источник изображения: Twitter, AMD

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Конечно же, AMD воспользуется этой возможностью, чтобы рассказать о своих новинках в сфере высокопроизводительных вычислений и графики. Внимание в ходе презентации будет уделяться не только научным исследованиям, образованию и работе, но и цифровым развлечениям и играм. По всей видимости, площадка CES 2021 будет использована компанией AMD для презентации своих очередных новинок. Новые мобильные процессоры являются первыми кандидатами на январский анонс, потому что главный конкурент в этот период обычно представляет свою мобильную линейку, на этот раз речь должна пойти о 10-нм семействе Tiger Lake-H.