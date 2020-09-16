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Выступление Лизы Су откроет работу выставки CES 2021

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Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) уже открывала работу CES в этом году, а январское мероприятие CES 2021, как отмечает пресс-релиз на сайте компании, тоже начнёт работу в онлайн-формате при непосредственном участии её генерального директора. Сама выставка пройдёт в период с 11 по 14 января 2021 года в онлайн-режиме, но организаторы выражают надежду, что в 2022 году смогут вернуться в Лас-Вегас для проведения CES в традиционные сроки с 5 по 8 января.

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Источник изображения: Twitter, AMD

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Конечно же, AMD воспользуется этой возможностью, чтобы рассказать о своих новинках в сфере высокопроизводительных вычислений и графики. Внимание в ходе презентации будет уделяться не только научным исследованиям, образованию и работе, но и цифровым развлечениям и играм. По всей видимости, площадка CES 2021 будет использована компанией AMD для презентации своих очередных новинок. Новые мобильные процессоры являются первыми кандидатами на январский анонс, потому что главный конкурент в этот период обычно представляет свою мобильную линейку, на этот раз речь должна пойти о 10-нм семействе Tiger Lake-H.

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Сейчас обсуждают

omoikane
17:24
Жертва егэ ты причем на всю голову, когда я учился его еще и не было даже :D Так ты ответь как у тебя одно и тоже значение равно 24% и 31,5%? Если точка отсчета 100% это производительности 2080ти.
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omoikane
17:22
Где я написал что она не нормальная, я написал что при 75 градусах 40+ децибел это не есть хорошо, будет достаточно шумно. Скажем моя 2080 грелась до 70 при уровне шума 30-33 децибел и оборотах около ...
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Vlad R
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Очень удобно в 4к посчитали,с учётом максимально комфортных условий для мощной вк,плюс средний ФПС по всем играм,включая огромные бусты от длсс и лучей добавили ей процентов,предсказуемо. На хардвар...
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omoikane
17:19
это не я, просто скинул, на 4к я обычно играю MSAA х2. А вот что за MXAA и зачем оно там х8 непонятно. Но если ты про MFAA то это вообще не вариант, от него уже давно многие отказались. И он явно хуж...
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Максим Аркаев
17:16
Ок, твоя ссылка на батлу, показывает прирост в 62%. Сам себя закопал.
Первые тесты GeForce RTX 3080 подтвердили, что прирост между поколениями составит всего 11% – на 1% быстрее RTX Titan в Userbenchmark
Дмитрий
17:16
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/50352-test-i-obzor-geforce-rtx-3080-founders-edition-pervaya-igrovaya-videokarta-ampere.html?start=22, Прирост только на высоких, не...
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Twisted Evil
17:15
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Дмитрий
17:14
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/50352-test-i-obzor-geforce-rtx-3080-founders-edition-pervaya-igrovaya-videokarta-ampere.html?start=7 разница в процессорах Там где б...
Первые тесты GeForce RTX 3080 подтвердили, что прирост между поколениями составит всего 11% – на 1% быстрее RTX Titan в Userbenchmark
Максим Аркаев
17:13
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Первые тесты GeForce RTX 3080 подтвердили, что прирост между поколениями составит всего 11% – на 1% быстрее RTX Titan в Userbenchmark
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