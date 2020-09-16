Выступление Лизы Су откроет работу выставки CES 2021
Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) уже открывала работу CES в этом году, а январское мероприятие CES 2021, как отмечает пресс-релиз на сайте компании, тоже начнёт работу в онлайн-формате при непосредственном участии её генерального директора. Сама выставка пройдёт в период с 11 по 14 января 2021 года в онлайн-режиме, но организаторы выражают надежду, что в 2022 году смогут вернуться в Лас-Вегас для проведения CES в традиционные сроки с 5 по 8 января.
реклама
реклама
Конечно же, AMD воспользуется этой возможностью, чтобы рассказать о своих новинках в сфере высокопроизводительных вычислений и графики. Внимание в ходе презентации будет уделяться не только научным исследованиям, образованию и работе, но и цифровым развлечениям и играм. По всей видимости, площадка CES 2021 будет использована компанией AMD для презентации своих очередных новинок. Новые мобильные процессоры являются первыми кандидатами на январский анонс, потому что главный конкурент в этот период обычно представляет свою мобильную линейку, на этот раз речь должна пойти о 10-нм семействе Tiger Lake-H.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила