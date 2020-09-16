AMD не видит проблем с наращиванием выпуска 7-нм продуктов
Ведущий конференции Deutsche Bank не смог удержаться от соблазна спросить у старшего вице-президента AMD Форреста Норрода (Forrest Norrod) о слухах, получивших распространение с подачи агентства Bloomberg. Напомним, что вчера источник сообщил о наличии у TSMC проблем с выходом годных изделий для новых игровых консолей Sony PlayStation 5. Японская компания якобы из-за этого была вынуждена сократить объём заказов на четыре миллиона экземпляров.
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Слухи сообщали, что уровень брака при производстве компонентов, разработанных AMD для Sony, достигает 50%. Форрест Норрод курирует преимущественно серверное направление бизнеса AMD, но заказные компоненты для игровых консолей проходят по той же статье бухгалтерской отчётности, что и процессоры EPYC. Так или иначе, он не стал комментировать положение дел со снабжением компонентами конкретного заказчика, но заявил, что наращивание объёмов производства 7-нм продукции осуществляется в соответствии с ожиданиями AMD, и оно является самым быстрым в истории компании.
В отдельном комментарии Форрест Норрод добавил, что поставки компонентов для нужд AMD осуществляются в достаточных количествах, но требуют неустанного контроля и перераспределения. По сути, подобными высказываниями обычно ограничивается и Лиза Су (Lisa Su), когда её спрашивают о дефиците 7-нм продуктов возглавляемой ею компании AMD.
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