Видеокарты EVGA GeForce RTX 3080 серии FTW3 немного опоздают с началом продаж
Компании EVGA удаётся постоянно держать потенциальных владельцев видеокарт GeForce RTX 3080 серии FTW3 в эмоциональном напряжении. Сперва она успокоила, что габаритная длина видеокарт этой серии не превысит 300 мм. Затем выяснилось, что в автоматическом режиме частота графического процессора у них будет повышаться до 1.8 ГГц.
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Теперь представитель компании со страниц Twitter заявляет, что EVGA и её партнёры не успеют выложить видеокарты серии FTW3 на прилавки к 17 сентября.
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Новинки поступят в продажу на несколько дней позже, но первые экземпляры появятся в магазинах до конца текущей недели. Некоторые российские магазины, кстати, уже опубликовали цены на GeForce RTX 3080 в исполнении партнёров, и они далеки от рекомендованных 63 490 рублей. Скорее, в случае с первыми российскими ценниками, уместнее говорить о 85 тысячах рублей.
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