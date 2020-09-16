Старший вице-президент AMD Форрест Норрод (Forrest Norrod) на конференции Deutsche Bank порадовал слушателей не только приятным тембром голоса и чёткой дикцией, но и некоторыми интересными заявлениями.

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Источник изображения: AMD

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Он без лишней скромности сообщил, что технический директор Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) и Лиза Су (Lisa Su) заложили фундамент нынешнего успеха AMD ещё в 2012 году, когда она ещё не была генеральным директором компании. Именно в тот период был сформирован подход к проектированию центральных процессоров, который AMD исповедует в последние годы – это многокристальная компоновка и прогрессивная архитектура Zen.

Компактные размеры чиплета, на котором расположены вычислительные ядра процессоров AMD, дают компании важное преимущество, как отмечает Норрод. По своим размерам этот чиплет близок к кристаллу мобильного процессора, а именно этот тип продукции в первую очередь переводится на новые техпроцессы. Это существенно ускоряет переход на новую ступень литографии в случае с процессорами AMD. Компания может почти в каждый момент времени рассчитывать на доступ к передовому техпроцессу своего партнёра, разрабатывая процессоры нового поколения.

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AMD планирует и дальше достаточно агрессивно осваивать новые техпроцессы, но Форрест Норрод подчёркивает, что главенство остаётся за архитектурой – литография сама по себе обеспечить лидерство по уровню производительности не в силах.