Успехи компании AMD под руководством Лизы Су (Lisa Su) не раз отмечались разного рода отраслевыми ассоциациями и деловыми изданиями, в результате чего генеральный директор получала профильные награды и титулы. Ассоциация компаний полупроводниковой отрасли (SIA) в итоге тоже не осталась в стороне от подобного соблазна, и наградила Лизу Су премией имени Роберта Нойса (Robert Noyce), одного из основателей компании Intel.

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Источник изображения: SIA

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Данная премия присуждается ежегодно за заслуги в развитии полупроводниковой отрасли или сопутствующей общественной деятельности. В текущем году премии Роберта Нойса удостоится Лиза Су, президент и генеральный директор компании AMD. Церемония вручения будет проходить в виртуальном формате 19 ноября, хотя в исходном пресс-релизе почему-то упоминается 2019 год вместо текущего.

Лиза Су уже поблагодарила представителей SIA за оказанную честь, назвав предыдущих получателей премии своими наставниками, примерами для подражания, коллегами и друзьями. Она также пообещала не останавливаться на достигнутом, предоставляя людям ещё больше инструментов для применения полупроводниковых компонентов во всех сферах жизнедеятельности.