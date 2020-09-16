Шаг назад: Intel представила процессор Core i7-10870H со сниженной частотой
Пока не представлены восьмиядерные мобильные процессоры Tiger Lake-H, честь Intel в категории моделей с уровнем TDP до 45 Вт отстаивают процессоры Comet Lake-H. Без лишнего шума был представлен процессор Core i7-10870H, который стоит на ступень ниже флагмана Core i7-10875H, именно в буквальном смысле – его базовая частота ниже на 100 МГц, хотя максимальная осталась прежней (5.1 ГГц).
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По словам представителей марки XMG, выпускающей игровые ноутбуки, появление данной модели процессора обусловлено дефицитом старшей модели Core i7-10875H. Казалось бы, разница в частоте несущественная, но в силу каких-то причин Intel не может предложить клиентам старшие процессоры в достаточных количествах. Нечто подобное уже наблюдалось в настольном сегменте, когда в помощь Core i9-10900K был выпущен процессор Core i9-10850K с более низкой ценой.
Одновременно в семействе Comet Lake-H появился процессор Core i5-10200H с четырьмя ядрами и частотами 2.4/4.1 ГГц, его стоимость для производителей ноутбуков составляет $250.
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