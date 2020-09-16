Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Шаг назад: Intel представила процессор Core i7-10870H со сниженной частотой

+
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок из-за цен 3ххх
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх

Пока не представлены восьмиядерные мобильные процессоры Tiger Lake-H, честь Intel в категории моделей с уровнем TDP до 45 Вт отстаивают процессоры Comet Lake-H. Без лишнего шума был представлен процессор Core i7-10870H, который стоит на ступень ниже флагмана Core i7-10875H, именно в буквальном смысле – его базовая частота ниже на 100 МГц, хотя максимальная осталась прежней (5.1 ГГц).

реклама

анонсы и реклама
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр

Источник изображения: Intel

реклама

По словам представителей марки XMG, выпускающей игровые ноутбуки, появление данной модели процессора обусловлено дефицитом старшей модели Core i7-10875H. Казалось бы, разница в частоте несущественная, но в силу каких-то причин Intel не может предложить клиентам старшие процессоры в достаточных количествах. Нечто подобное уже наблюдалось в настольном сегменте, когда в помощь Core i9-10900K был выпущен процессор Core i9-10850K с более низкой ценой.

Одновременно в семействе Comet Lake-H появился процессор Core i5-10200H с четырьмя ядрами и частотами 2.4/4.1 ГГц, его стоимость для производителей ноутбуков составляет $250.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel игровые ноутбуки comet lake-h
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Шаг назад: Intel представила процессор Core i7-10870H со сниженной частотой
+
Эталонные печатные платы GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 позируют на фото
32
Intel не спешит конкретизировать, кто является её подрядчиками
2
Китайский бунт: сделка NVIDIA и ARM вызовет отторжение на рынке КНР
11
NVIDIA рассчитывает привлечь к своим видеокартам новых покупателей
19
EVGA оценила свой кабель для видеокарт GeForce RTX 30 в сорок долларов США
24

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 29
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 41
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 39
Обзор и тестирование неттоп-платформы HIPER Ultion A320(AMD)
12 сентября 2020 26
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
7 сентября 2020 35

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Перешел с Windows 10 LTSB на Windows 10 May 2020 Update и очень пожалел — объясняю почему
125
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
20
4600 МГц дешевле 100$ - разгоняем ADATA XPG Spectrix D50 RGB 3600 с настройкой таймингов и тестированием в играх
96
Из-за чего я решил не обновляться на Ryzen 3600 и остался на старом Ryzen 1600 в 2020 году
74
10 лучших игровых процессоров сентября 2020 года — сравниваем цены и потенциал
20
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C
20
Топ-5 лучших китайских смартфонов сентября до 100 долларов по версии Gizchina
12
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P5440FA
6
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — Inno3D GeForce GTX 1080 Twin X2 и ломаем лимит энергопотребления референсной PCB
2

Сейчас обсуждают

coth
07:29
2060, 4K60? В каком мире?
NVIDIA GeForce RTX 3080 в разгоне обеспечивают почти 100 MH/s при майнинге Ethereum
Kasyan
07:29
Здесь как правильно виноват не сколько процессор, сколько материнская и оперативная память! Не давно мне принесли комплектующие, он их купил сам насмотревшись от гореэкспертов в ютубе, он взял райзен ...
Из-за чего я решил не обновляться на Ryzen 3600 и остался на старом Ryzen 1600 в 2020 году
Вячеслав Трахтенберг
07:29
Какой тут нафиг фэ? Это система очень похожа на топовый сапфировский охлад для 5700
Видеокарты AMD Radeon RX 6000 предстали на изображениях — новинки имеют три и два вентилятора соответственно
azzazet
07:28
У меня был такой. Только без К, с "К" брать не стал только из-за того что у него под крышкой была терможвачка. Поменял на рязань 3600, фпс в играх увеличился минимум на 50%.
10 лучших игровых процессоров сентября 2020 года — сравниваем цены и потенциал
Роман Шариков
07:28
у меня сначала был 1700, проц мощный, но с нюансами, ввиде фризов, которые было сложно контрить, потом была бесполезная покупка 2700x, но повезло его обменять на видеокарту 1060-6 с гарантией днс , в ...
Из-за чего я решил не обновляться на Ryzen 3600 и остался на старом Ryzen 1600 в 2020 году
Galfordo
07:27
вот я в свое время как раз и купил 8700 и дешевую мать на B360, до систем с ddr 5 хватит за глаза.
Из-за чего я решил не обновляться на Ryzen 3600 и остался на старом Ryzen 1600 в 2020 году
motya
07:27
Где пруфы Билли???
Видеокарты AMD Radeon RX 6000 предстали на изображениях — новинки имеют три и два вентилятора соответственно
Юра Репченко
07:22
А сколько места занимает 384 битная шина. А главное сколько энергии она при этом кушает. Если у AMD удастся трюк с L3 то это будет минипрорыв в плане ФПС/Ватт на рынке видеокарт.
Шансы увидеть видеокарты Radeon RX 6000 с памятью GDDR6 384-бит или HBM2e 2048-бит существуют
Mad Deepness
07:21
Ну что за бред. Мой R5 2600 в стоке с памятью 3200 меня более чем устраивает. Ни в одной из существующих игр он не является узким горлышком до 75фпс. И да , первые райзены очень удачные и хорошие цп ...
Из-за чего я решил не обновляться на Ryzen 3600 и остался на старом Ryzen 1600 в 2020 году
fantazer
07:20
Испарительная камера с радиатором, где то это уже было да и дазайн с фэ сперли как не стыдно
Видеокарты AMD Radeon RX 6000 предстали на изображениях — новинки имеют три и два вентилятора соответственно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем