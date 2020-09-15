EVGA оценила свой кабель для видеокарт GeForce RTX 30 в сорок долларов США
Как известно, кабель дополнительного питания нового образца, оснащённый 12-контактным разъёмом, будут использовать только видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 серии Founders Edition, и соответствующий переходник для имеющихся блоков питания будет прилагаться к ним бесплатно. Компания EVGA взяла на себя смелость предложить владельцам блоков питания этой марки другой аксессуар – кабель питания для видеокарт Ampere серии Founders Edition, который подключается непосредственно к разъёму на внутренней стенке блоков питания с модульной системой подключения кабелей.
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То есть, этот кабель избавляет владельца видеокарты GeForce RTX 30 серии Founders Edition пользоваться комплектным переходником.
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EVGA оценила этот аксессуар в не самые скромные $40, но ценители аккуратной проводки наверняка на него не поскупятся.
Самое интересное, что производители блоков питания тоже предлагают переходники и кабели для модульной системы, идентичные описываемым выше. Corsair будет предлагать их за деньги. Seasonic в течение ограниченного срока кабели с 12-контактным разъёмом будет рассылать бесплатно, но для их получения нужно доказать факт обладания блоком питания одноимённой марки и совместимой видеокарты серии Founders Edition.
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