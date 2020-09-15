NVIDIA обещает накачать ARM деньгами
Основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) после объявления о сделке с ARM вышел пообщаться с аналитиками, профильная конференция подкреплялась отдельной презентацией, слайды из которой заслуживают особого внимания.
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NVIDIA напомнила не только о том, что за всё время существования ARM было отгружено не менее 180 млрд чипов с одноимённой архитектурой, но и привела статистику распространения соответствующих устройств – 70% жителей планеты пользуются технологиями ARM.
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Забыв о соотношении бюджетов на разработки с компаниями Intel и AMD, NVIDIA также заявила, что в удельном выражении тратит на исследования больше всего средств среди десяти крупнейших компаний сектора по величине капитализации. За предыдущие 12 месяцев на эти нужды было потрачено 24% выручки NVIDIA.
После перехода под крыло NVIDIA должен увеличиться бюджет на НИОКР и у компании ARM, как считают потенциальные новые владельцы бизнеса.
К 2023 году объединённая компания сможет претендовать на рынок с совокупным оборотом $250 млрд, причём самой крупной его частью станет сегмент персональных компьютеров и мобильных устройств. На втором месте окажется серверный сегмент, лишь немного ему будет уступать автомобильный и робототехнический, а также сектор промышленной автоматизации и «интернета вещей».
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