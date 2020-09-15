Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

NVIDIA обещает накачать ARM деньгами

1
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок из-за цен 3ххх
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх

Основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) после объявления о сделке с ARM вышел пообщаться с аналитиками, профильная конференция подкреплялась отдельной презентацией, слайды из которой заслуживают особого внимания.

реклама

анонсы и реклама
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр

Источник изображения: NVIDIA

реклама

NVIDIA напомнила не только о том, что за всё время существования ARM было отгружено не менее 180 млрд чипов с одноимённой архитектурой, но и привела статистику распространения соответствующих устройств – 70% жителей планеты пользуются технологиями ARM.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

реклама

Забыв о соотношении бюджетов на разработки с компаниями Intel и AMD, NVIDIA также заявила, что в удельном выражении тратит на исследования больше всего средств среди десяти крупнейших компаний сектора по величине капитализации. За предыдущие 12 месяцев на эти нужды было потрачено 24% выручки NVIDIA.

Источник изображения: NVIDIA

После перехода под крыло NVIDIA должен увеличиться бюджет на НИОКР и у компании ARM, как считают потенциальные новые владельцы бизнеса.

Источник изображения: NVIDIA

К 2023 году объединённая компания сможет претендовать на рынок с совокупным оборотом $250 млрд, причём самой крупной его частью станет сегмент персональных компьютеров и мобильных устройств. На втором месте окажется серверный сегмент, лишь немного ему будет уступать автомобильный и робототехнический, а также сектор промышленной автоматизации и «интернета вещей».

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia финансы arm ниокр
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

NVIDIA обещает накачать ARM деньгами
1
Проблемы с браком не позволят Sony выпустить желаемое количество консолей PlayStation 5
19
Huawei в следующем году может сократить объёмы продаж смартфонов в четыре раза
9
Apple поможет поставщикам тепловых трубок подтянуть уровень производства
2
Cubot Note 20 Pro сильно подешевел – Quad-камера, Helio P60, 128 ГБ памяти и аккумулятор ёмкостью 4200 мА*ч со скидкой 30%
4
Участники рынка не ждут от сделки NVIDIA и ARM ничего хорошего
16

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 29
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 41
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 39
Обзор и тестирование неттоп-платформы HIPER Ultion A320(AMD)
12 сентября 2020 23
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
7 сентября 2020 35

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП 5 дешёвых мужских инструментов c AliExpress, о которых Вы могли не знать. Полезные инструменты с AliExpress по низкой цене
14
Перешел с Windows 10 LTSB на Windows 10 May 2020 Update и очень пожалел — объясняю почему
53
Что дешевле для игр: ПК или консоль – сравниваем стоимость владения компьютером и Xbox Series X – подсчитываем все затраты с прицелом на 5 лет
81
Тестирование GeForce GTX 1060 и Ryzen 5 1600 AF в 10 популярных играх 2020 года
39
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
14
4600 МГц дешевле 100$ - разгоняем ADATA XPG Spectrix D50 RGB 3600 с настройкой таймингов и тестированием в играх
84
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — VEGA 56 undervolting и выясняем, будет ли польза от снижения напряжения
20
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P5440FA
5
Топ-5 лучших китайских смартфонов сентября до 100 долларов по версии Gizchina
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C
+

Сейчас обсуждают

Roditch
09:58
1809 тоже стабильная версия, так как одновременно с обновлениями для серверов вышла.
Перешел с Windows 10 LTSB на Windows 10 May 2020 Update и очень пожалел — объясняю почему
Jaster
09:57
Блин где истиный ариец??? Этот больше похож на повстанца..
EA показала шикарную CGI-короткометражку по мотивам Star Wars Squadrons
Kopcheniy
09:55
А 375 Вт не все китайские БП обеспечат, вот в чем загвоздка. Ну про жор говорилось же и про сток в том числе, то есть без вмешательства в работу алгоритмов. Мой RX 470 имеет зашитый лимит в 105 Вт вм...
AMD поделилась изображением видеокарты Radeon RX 6000 — каждый желающий может рассмотреть новинку в игре Fortnite
Vanya Evreinov
09:54
На редми нот 7 , глобальная стабильная муи 12 выйдет после 25 сентября или до 10 октября инфа от розработчиков
Три бюджетных смартфона Xiaomi 2018-2020-го года получили стабильную глобальную прошивку MIUI 12 на Android 10 – ссылки на закачку
omoikane
09:52
Настолько он был бездарен? Ибо после него удачные процы были :D Ты там определись.
AMD поделилась изображением видеокарты Radeon RX 6000 — каждый желающий может рассмотреть новинку в игре Fortnite
Kopcheniy
09:51
Месяц-два назад покупали только не очень далекие люди, ибо уже тогда было примерно понятно, когда выйдут новинки. Еще и производство заранее приостановили.
AMD поделилась изображением видеокарты Radeon RX 6000 — каждый желающий может рассмотреть новинку в игре Fortnite
Kopcheniy
09:50
Со стеклом можно на это любоваться, не снимая крышки. Для эстетов, короче. А мне с открытой боковой стенкой тоже важен минимальный шум.
AMD поделилась изображением видеокарты Radeon RX 6000 — каждый желающий может рассмотреть новинку в игре Fortnite
C0RR30N
09:46
Комментаторы с одноклассников забрели
ТОП 5 дешёвых мужских инструментов c AliExpress, о которых Вы могли не знать. Полезные инструменты с AliExpress по низкой цене
Махмуд Скорострелов
09:41
Как говорил классик:
Electronic Arts решила переименовать Origin: сервис будет называться EA Desktop
k2viper
09:41
Давно известно что обновление винды на более новую версию приносит кучу новых геморов и приводит к большим затратам времени на их решение (и оптимизацию новой инсталляции), тогда как профиты для польз...
Перешел с Windows 10 LTSB на Windows 10 May 2020 Update и очень пожалел — объясняю почему
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем