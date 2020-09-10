Квартальная отчётность американских компаний содержит информацию о величине расходов на исследования и разработки, соотношении этих расходов к выручке, но сводной картины по рынку сама по себе не даёт. Тем интереснее воспользоваться результатами трудов одного известного в аналитических кругах энтузиаста, который свёл в одну таблицу расходы Intel, AMD и NVIDIA на разработки за три предыдущих года.

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Источник изображения: Twitter, witeken

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Корпорация Intel остаётся безоговорочным лидером по величине профильного бюджета, она потратила на исследования и разработки в период с 2017 по 2019 годы почти $40 млрд. Не будем забывать, что Intel пока не оставляет амбиций самостоятельно производить процессоры, а литографические технологии – удовольствие дорогое.

Другой интересный момент – AMD по абсолютной величине расходов на НИОКР опережает более крупную NVIDIA с 2017 года, хотя выручка второй несопоставимо выше. Поможет ли это графическим решениям с архитектурой RDNA 2 одолеть Ampere, мы узнаем уже в следующем квартале.