Во втором квартале Huawei удалось стать крупнейшим поставщиком смартфонов в мире, но уже тогда эта новость вызывала сочувственные комментарии в адрес компании. Сейчас издание Nikkei Asian Review со ссылкой на экспертов GF Securities сообщает, что в следующем году объёмы поставок смартфонов Huawei могут сократиться с нынешних 195 млн до 50 млн штук.

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Источник изображения: Forbes

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Собственно говоря, эти 195 млн смартфонов Huawei в текущем году ещё должна выпустить, поскольку отчётный период не закончился, но и этот уровень является регрессом по сравнению с 2019 годом, когда китайская компания выпустила 240 млн смартфонов, уже находясь под американскими санкциями. Принято считать, что тогда её поддержали китайские потребители, руководствующиеся патриотическими мотивами.

Среди конкурентов Huawei самыми амбициозными являются Samsung и Xiaomi, если верить экспертам. Именно они сейчас активнее всего заказывают дополнительное количество компонентов для выпуска смартфонов, рассчитывая отхватить долю Huawei.