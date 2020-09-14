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Apple поможет поставщикам тепловых трубок подтянуть уровень производства

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Как сообщает издание DigiTimes, компания Apple решила достичь определённого уровня унификации при производстве тепловых трубок на предприятиях своих поставщиков. Для гиганта из Купертино подобное вмешательство в деятельность партнёров является обычной практикой. Она не стесняется инвестировать в них, когда хочет добиться определённых целей.

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Источник изображения: Baknor

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Данные меры имеют своей целью повышение степени автоматизации при производстве тепловых трубок. Это позволит добиться определённого уровня унификации производства, повышения гибкости с точки зрения ассортимента выпускаемой продукции, а также облегчить перенос производства из одной местности в другую в случае необходимости. В современных условиях тепловые трубки используются в системах охлаждения не только ноутбуков и планшетов, но и смартфонов. Они позволяют эффективнее перераспределять тепловую энергию, генерируемую при работе электронных компонентов.

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