Apple поможет поставщикам тепловых трубок подтянуть уровень производства
Как сообщает издание DigiTimes, компания Apple решила достичь определённого уровня унификации при производстве тепловых трубок на предприятиях своих поставщиков. Для гиганта из Купертино подобное вмешательство в деятельность партнёров является обычной практикой. Она не стесняется инвестировать в них, когда хочет добиться определённых целей.
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Данные меры имеют своей целью повышение степени автоматизации при производстве тепловых трубок. Это позволит добиться определённого уровня унификации производства, повышения гибкости с точки зрения ассортимента выпускаемой продукции, а также облегчить перенос производства из одной местности в другую в случае необходимости. В современных условиях тепловые трубки используются в системах охлаждения не только ноутбуков и планшетов, но и смартфонов. Они позволяют эффективнее перераспределять тепловую энергию, генерируемую при работе электронных компонентов.
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