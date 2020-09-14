Cubot Note 20 Pro сильно подешевел – Quad-камера, Helio P60, 128 ГБ памяти и аккумулятор ёмкостью 4200 мА*ч со скидкой 30%
Недавно компания Cubot представила свой очередной относительно доступный смартфон. Модель называется Cubot Note 20 Pro. 16 и 17 сентября 2020 года новинку можно будет купить со скидкой 30%.
Купить Cubot Note 20 Pro за 100 долларов
Cubot Note 20 Pro доступен в одной модификации памяти. Пользователям смартфон предлагает накопитель вместимостью 128 ГБ с возможностью расширения картами microSD, а также 6 ГБ оперативной памяти. На старте продаж цена модели составила 140 долларов. 16 и 17 сентября стоимость будет снижена примерно на 30% – до отметки 100 долларов.
Напомним, что смартфон помимо 6 ГБ ОЗУ и хранилища вместимостью 128 ГБ может похвастаться встроенной аккумуляторной батареей, ёмкость которой составляет 4200 мА*ч. Вычислительным центром выступает однокристальная система Helio P60, она же MediaTek MT6771, которая выполняется по 12-нанометровому технологическому процессу. Чипсет способен обеспечить плавную работу системы.
На лицевой стороне Cubot Note 20 Pro установлен дисплей IPS формата HD+. Его размер составляет 6,5 дюйма по диагонали. Вверху находится каплевидный вырез под фронтальную камеру. Производителем заявлено, что экран занимает свыше 90% лицевой панели смартфона.
Основная камера с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта построена на базе четырёх модулей. Она установлена на тыльной стороне, а её большая площадка имеет круглую форму. Разрешение главного модуля составляет 20 Мп. В его основу положен сенсор Sony IMX350, который использовался в нескольких флагманских смартфонах Google Pixel. Также в состав квадрокамеры входит датчик изображения Sony IMX486 с 12-мегапиксельным разрешением.
Ещё раз напомним, что 16 и 17 сентября 2020 года купить Cubot Note 20 Pro можно будет за 100 долларов на AliExpress. Смартфон предлагается в чёрном, синем и зелёном цветовых вариантах.
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