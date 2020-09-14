Дружные вздохи, перемежающиеся с возгласами негодования, стали первой реакцией общественности на новость о покупке британского разработчика ARM американской компанией NVIDIA. Теперь негативные оценки последствий сделки звучат и с высоких отраслевых трибун, как отмечает агентство Reuters.

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Источник изображения: Twitter, Retired Engineer

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Во всяком случае, один из китайских разработчиков процессоров на условиях анонимности признался, что появление у ARM американских владельцев начнёт вызывать отторжение у китайских потребителей на фоне обострившегося противостояния двух стран. С другой стороны, глава NVIDIA пообещал сохранить штаб-квартиру ARM в Великобритании, что оградит разработки от воздействия американских правил экспортного контроля.

Отраслевые эксперты сходятся во мнении, что управление ARM потребует от NVIDIA беспрецедентного уровня самоотречения, поскольку взятые на себя обязательства по сохранению открытости и нейтралитета придётся соблюдать в ущерб собственным коммерческим интересам. Опять же, глава NVIDIA дал понять, что со временем кто-нибудь из клиентов ARM может стать лицензиатом NVIDIA, получив право использовать графические архитектуры этой марки в своих продуктах.

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В Южной Корее тоже зреют оппозиционные настроения, как сообщает источник. Samsung делает определённые ставки на собственный успех в сегменте автомобильной электроники, а влияние NVIDIA на ARM может выразиться как в повышении лицензионных отчислений, так и в других мерах недобросовестной конкуренции. Участники рынка даже высказывают предположение, что эта сделка ускорит миграцию компонентной базы для систем управления автомобилями в сторону архитектуры RISC-V. По крайней мере, этого не исключают некоторые действующие клиенты ARM из США.