Samsung получит исключительную возможность выпускать 5-нм процессоры Qualcomm Snapdragon 875
Сотрудничество Samsung и Qualcomm в сфере производства модемных чипов по 5-нм технологии, как сообщают информированные источники, не было лишено шероховатостей, после которых основная часть этой продукции всё же прописалась на конвейере TSMC. Издание Business Korea уточняет, что в случае с заказами на выпуск 5-нм процессоров Snapdragon 875 компания Samsung Electronics станет единственным подрядчиком Qualcomm.
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Анонс процессора Snapdragon 875 намечен на декабрь этого года. Его получит как собственный флагман Samsung семейства Galaxy S, так и флагманские смартфоны марок Xiaomi и Oppo. Сумма контракта лишь слегка недотягивает до $1 млрд, по информации южнокорейских источников. Для Samsung это важный шаг на пути увеличения значимости собственного бизнеса по контрактному производству полупроводниковых изделий.
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