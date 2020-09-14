Сотрудничество Samsung и Qualcomm в сфере производства модемных чипов по 5-нм технологии, как сообщают информированные источники, не было лишено шероховатостей, после которых основная часть этой продукции всё же прописалась на конвейере TSMC. Издание Business Korea уточняет, что в случае с заказами на выпуск 5-нм процессоров Snapdragon 875 компания Samsung Electronics станет единственным подрядчиком Qualcomm.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Анонс процессора Snapdragon 875 намечен на декабрь этого года. Его получит как собственный флагман Samsung семейства Galaxy S, так и флагманские смартфоны марок Xiaomi и Oppo. Сумма контракта лишь слегка недотягивает до $1 млрд, по информации южнокорейских источников. Для Samsung это важный шаг на пути увеличения значимости собственного бизнеса по контрактному производству полупроводниковых изделий.