Генеральный директор Intel Роберт Суон (Robert Swan) уже подчёркивал, что принятое им решение более активно использовать услуги сторонних производителей вовсе не означает снижения темпов модернизации собственных предприятий. Эту же информацию на страницах корпоративного блога Intel теперь повторяет Кейван Эсфарджани (Keyvan Esfarjani), который после июльских кадровых перестановок руководит в Intel производственными операциями.

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Источник изображения: Intel

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Во-первых, он выразил признательность специалистам Intel в Орегоне, которые разработали 10-нм процессоры Tiger Lake, а также их коллегам из Израиля, которые способствуют продвижению 10-нм технологии на конвейеры компании на обоих передовых предприятиях. В октябре Intel будет отмечать сорокалетие с момента присутствия в Орегоне, сейчас здесь активно расширяются производственные мощности.

Во-вторых, Intel не отказывается от намерений потратить в 2020 году $15 млрд на расширение и модернизацию производства. Эти средства доберутся не только до США и Израиля, но и до Ирландии, а также штата Нью-Мексико, где функционирует предприятие по производству твердотельной памяти. К услугам сторонних производителей Intel прибегает на протяжении двух последних десятилетий, в будущем компания намеревается сохранить эту практику.