Американский энтузиаст Splave не стал медлить с ответом на вызов южнокорейского соперника, и ещё вчера выложил новый результат Geekbench 4 Single Core, который вернул его на вершину рейтинга. Первое место в абсолютном зачёте теперь соответствует 10 342 баллам.

реклама

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Источник изображения: HWBot, Splave

реклама

В эксперименте участвовало сразу два инженерных образца: центрального процессора Intel Core i9-10900KF и материнской платы ASRock Z490 Aqua. Процессор при помощи жидкого азота удалось разогнать до 7337 МГц, количество активных ядер ограничилось четырьмя, без использования Hyper-Threading.

реклама

Источник изображения: HWBot, Splave

реклама

Двухканальная оперативная память G.Skill в ходе эксперимента тоже охлаждалась жидким азотом, судя по первой иллюстрации. Как долго будет продолжаться эта «чехарда с рекордами», во многом зависит от наличия у участников неформального соревнования запаса более впечатляющих результатов, которые они приберегают для будущей публикации.