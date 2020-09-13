Splave вернулся на вершину рейтинга Geekbench 4 Single Core с процессором Intel Core i9-10900KF
Американский энтузиаст Splave не стал медлить с ответом на вызов южнокорейского соперника, и ещё вчера выложил новый результат Geekbench 4 Single Core, который вернул его на вершину рейтинга. Первое место в абсолютном зачёте теперь соответствует 10 342 баллам.
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В эксперименте участвовало сразу два инженерных образца: центрального процессора Intel Core i9-10900KF и материнской платы ASRock Z490 Aqua. Процессор при помощи жидкого азота удалось разогнать до 7337 МГц, количество активных ядер ограничилось четырьмя, без использования Hyper-Threading.
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Двухканальная оперативная память G.Skill в ходе эксперимента тоже охлаждалась жидким азотом, судя по первой иллюстрации. Как долго будет продолжаться эта «чехарда с рекордами», во многом зависит от наличия у участников неформального соревнования запаса более впечатляющих результатов, которые они приберегают для будущей публикации.
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