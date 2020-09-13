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Splave вернулся на вершину рейтинга Geekbench 4 Single Core с процессором Intel Core i9-10900KF

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Американский энтузиаст Splave не стал медлить с ответом на вызов южнокорейского соперника, и ещё вчера выложил новый результат Geekbench 4 Single Core, который вернул его на вершину рейтинга. Первое место в абсолютном зачёте теперь соответствует 10 342 баллам.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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В эксперименте участвовало сразу два инженерных образца: центрального процессора Intel Core i9-10900KF и материнской платы ASRock Z490 Aqua. Процессор при помощи жидкого азота удалось разогнать до 7337 МГц, количество активных ядер ограничилось четырьмя, без использования Hyper-Threading.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Двухканальная оперативная память G.Skill в ходе эксперимента тоже охлаждалась жидким азотом, судя по первой иллюстрации. Как долго будет продолжаться эта «чехарда с рекордами», во многом зависит от наличия у участников неформального соревнования запаса более впечатляющих результатов, которые они приберегают для будущей публикации.

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intel экстремальный разгон comet lake-s geekbench 4
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Илья В
07:57
Отсутствие на рынке, не известно когда появится. Затем первая накрутка барыг, а потом еще возможно дефецит изза майнеров которые сейчас активизировались, что так же приведет к росту цен..
AMD Big Navi – это семейство, а не единственный графический процессор
ACDCOVER
07:56
Как только Любимка начинает проигрывать, опять не те тесты, не те игры и dx не тот и vulkan не тот 😁 У гавайки чип мощнее ГП больше рисует.
Чипы NVIDIA GeForce RTX 30xx имеют три уровня качества (бининга) с преобладанием хороших кристаллов
wwr222
07:54
Взять тот же последний Дум:подавляющее количество моих смертей пришлось на карикатурное исполнение роли Принца Персии.Не этого я ждал от Дума...
Почему я играю только на лёгком уровне сложности
ACDCOVER
07:53
У меньшинства. На форуме про Максвелл только три человека у кого 1500+, основная масса 1450мгц.
Чипы NVIDIA GeForce RTX 30xx имеют три уровня качества (бининга) с преобладанием хороших кристаллов
wwr222
07:53
Я на легком уровне всегда играю.За исключением гонок(на подобие симуляторов-там настраиваю,чтоб не легко,но и победить можно было). Даже Дарк Соулс и Лорд оф зе Фаллен прошел (читерил,в оффлайне прост...
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Plan_Putina
07:52
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Почему я играю только на лёгком уровне сложности
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t-dirt
07:49
а почему не "биг" нави?
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