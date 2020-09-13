О сделке между Arm и NVIDIA будет объявлено в понедельник
Издание Bloomberg и ряд других решили напомнить, что возможная сделка по продаже активов Arm компании NVIDIA не снимается с повестки дня, о ней может быть объявлено уже в начале следующей недели. Японская корпорация SoftBank, которая купила Arm в 2016 году за $32 млрд, теперь рассчитывает выручить за неё около $40 млрд.
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Как сообщается, NVIDIA будет финансировать эту покупку обменом некоторой части собственных акций, поэтому денежными средствами будет оплачена не вся сумма. Сделка превратит SoftBank в крупнейшего акционера NVIDIA, хотя японская корпорация недавно уже приобрела небольшой пакет акций американской компании на открытом рынке. Если этой сделке действительно суждено состояться, то она будет подвергнута тщательному изучению антимонопольными органами многих стран.
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