Одна из новинок марки AMD оказалась в дефиците, и это велосипеды
Американские потребители продукции с логотипом AMD, по всей видимости, очень вдохновились открывшейся перед ними возможностью долго гнать велосипед, поскольку первые заказчики необычного для изделий данной марки товара уже жалуются на задержки с поставками.
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Магазин сувенирной атрибутики AMD поясняет, что не сможет выполнить заказ на поставку велосипеда до начала декабря, как минимум. Спрос на эти транспортные средства с логотипом AMD оказался существенно выше, чем ожидалось. Покупателю предлагается либо подождать до декабря в обмен на скидку в 10%, либо отказаться от сделки с возможностью возврата уплаченных средств.
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