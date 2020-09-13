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Одна из новинок марки AMD оказалась в дефиците, и это велосипеды

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Американские потребители продукции с логотипом AMD, по всей видимости, очень вдохновились открывшейся перед ними возможностью долго гнать велосипед, поскольку первые заказчики необычного для изделий данной марки товара уже жалуются на задержки с поставками.

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Источник изображения: Reddit, cybereality

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Магазин сувенирной атрибутики AMD поясняет, что не сможет выполнить заказ на поставку велосипеда до начала декабря, как минимум. Спрос на эти транспортные средства с логотипом AMD оказался существенно выше, чем ожидалось. Покупателю предлагается либо подождать до декабря в обмен на скидку в 10%, либо отказаться от сделки с возможностью возврата уплаченных средств.

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t-dirt
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t-dirt
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спасибо за разъяснение, ведь мы об этом не знали...
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Kopcheniy
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В Furmark'е не включайте, толку мало, не выявляет. В Heaven тоже можно пробовать.
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Saturianin
07:43
Это не те велосипеды которые ты сам собираешь? Было бы органично для amd.
Одна из новинок марки AMD оказалась в дефиците, и это велосипеды
MaTpOc12
07:43
да ты не майнер прост :D Еще даже не известно ничего толком, сколько там мегахэшей будет никому пока не ясно)
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wwr222
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