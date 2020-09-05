Гоночные болиды команды Mercedes-AMG Petronas перестают быть единственными транспортными средствами, официально украшенными логотипом AMD. Американский магазин фирменной атрибутики, который продаёт и одежду с символикой гоночной команды, теперь позволяет жителям Техаса и окрестных штатов обзавестись велосипедами с логотипом AMD.

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Источник изображения: AMD Fan Store

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Представлена как туристическая модель, так и горная. Обе могут иметь чёрный или белый цвет рамы. Туристический вариант может оснащаться шинами чёрного или белого цвета, в контраст окраске рамы, рукоятки руля будут неизменно оранжевыми.

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Источник изображения: AMD Fan Store

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Цветовая гамма горной модификации почти идентична, с тем лишь исключением, что белую раму можно сочетать с оранжевыми шинами. Оба велосипеда предлагаются за $299, ещё $50 придётся выложить за доставку в пределах США.