Признавшись недавно в намерениях представить графические решения с архитектурой RDNA 2 в конце октября, AMD попутно назвала и обозначение серии – Radeon RX 6000. До этого руководство компании предпочитало ссылаться на Big Navi, в сознании отдельных потребителей оно закрепилось за самым крупным и производительным видеочипом с архитектурой RDNA 2.

реклама

Известный энтузиаст _rogame на своей странице в Twitter сделал важное пояснение. По его словам, обозначение «Big Navi» относится как к графическому процессору Navi 22, так и к графическому процессору Navi 21. То есть, это не один видеочип, а два, как минимум.

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Источник изображения: Twitter, _rogame

реклама

Называть «большим Navi» сразу два видеочипа позволяет соотношение их геометрических размеров по сравнению с Navi 10 – оба должны оказаться крупнее. Видеокарты на базе Navi 21 должны соперничать с GeForce RTX 3080 и, возможно, GeForce RTX 3090. Спектр потенциальных конкурентов Navi 22 простирается от GeForce RTX 3060 Ti до GeForce RTX 3070/Ti.