AMD Big Navi – это семейство, а не единственный графический процессор
Признавшись недавно в намерениях представить графические решения с архитектурой RDNA 2 в конце октября, AMD попутно назвала и обозначение серии – Radeon RX 6000. До этого руководство компании предпочитало ссылаться на Big Navi, в сознании отдельных потребителей оно закрепилось за самым крупным и производительным видеочипом с архитектурой RDNA 2.
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Известный энтузиаст _rogame на своей странице в Twitter сделал важное пояснение. По его словам, обозначение «Big Navi» относится как к графическому процессору Navi 22, так и к графическому процессору Navi 21. То есть, это не один видеочип, а два, как минимум.
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Называть «большим Navi» сразу два видеочипа позволяет соотношение их геометрических размеров по сравнению с Navi 10 – оба должны оказаться крупнее. Видеокарты на базе Navi 21 должны соперничать с GeForce RTX 3080 и, возможно, GeForce RTX 3090. Спектр потенциальных конкурентов Navi 22 простирается от GeForce RTX 3060 Ti до GeForce RTX 3070/Ti.
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