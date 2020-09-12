Южнокорейскому энтузиасту с псевдонимом Safedisk удалось в течение нескольких дней превзойти достижение американского соперника в Geekbench 4 Single Core, и теперь на первом месте в абсолютном зачёте красуется результат, соответствующий 10 281 баллу.

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Источник изображения: HWBot, Safedisk

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Инженерный образец процессора Intel Core i9-10900K в данном случае пришлось разогнать до 7349 МГц при помощи жидкого азота, оперативная память тоже была снабжена соответствующим резервуаром, судя по иллюстрации. Температура процессора в одном из режимов не превышала минус 189,5 градусов Цельсия.

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Источник изображения: HWBot, Safedisk

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Активность на указанной частоте сохранили только четыре ядра без Hyper-Threading. В основу системы легла материнская плата Asus ROG Maximus XII Apex на базе чипсета Intel Z490. Теперь этот результат возглавляет мировой рейтинг Geekbench 4 Single Core.