В середине марта 2016 года Раджа Кодури (Raja Koduri) возглавлял подразделение Radeon Technologies Group компании AMD, в ходе профильной презентации очередных графических решений марки упоминалась ассоциация с капсаицином - веществом, содержащемся в жгучих перцах и определяющим их вкусовые свойства. Сам Раджа, как и многие выходцы из Индии, является любителем острой пищи, хотя в социальных сетях он чаще признаётся в любви к мороженому и другим видам холодных десертов.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

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На этой неделе Раджа со своей страницы в Twitter неожиданно напомнил о былых временах, опубликовав фотографию медицинской ёмкости с раствором, содержащим капсаицин. Является ли это фото поводом для ностальгии, либо действующий старший вице-президент Intel пытается намекнуть, что конкурент AMD сможет что-то противопоставить анонсу видеокарт семейства Radeon RX 6000 (RDNA 2), который намечен на 28 октября, с уверенностью сказать сложно.