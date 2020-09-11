Nintendo сможет зарабатывать на самоизоляции ещё не меньше года
Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) только за прошедшее с начала сентября время дважды приняла участие в мероприятиях для аналитиков, и она раз за разом повторяла, что надежды компании на увеличение игровой выручки на 25% в третьем квартале связаны не только с выходом на рынок игровых версий Ampere, но и сохраняющейся популярностью игровых консолей Nintendo, которые NVIDIA снабжает своими процессорами.
реклама
Эксперты Jefferies считают, что за время с начала пандемии игровые консоли Nintendo стали притягательным приобретением для любителей провести время за играми в кругу семьи. Люди стали тратить меньше денег на перемещение в пределах своего населённого пункта и путешествия в целом, часть сэкономленного бюджета вполне может быть израсходована на компьютерные игры и консоли.
реклама
Если в обычных условиях пик спроса на Nintendo Switch должен был прийтись на начало следующего года, то теперь спрос может быть «размазан» на период от шести до двенадцати месяцев. Японская компания сможет воспользоваться этим, чтобы усилить другие источники выручки, поскольку заработки на консолях носят цикличный характер, спрос на них планомерно снижается.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила