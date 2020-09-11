Китайский вариант публикации на страницах DigiTimes не только поведал о достижении августовской выручкой TSMC месячного максимума, но и сообщил о предельной степени загрузки производственных мощностей компании, ориентированных на выпуск 7-нм и 5-нм продукции. Ранее даже курсировали слухи, что игровые видеочипы Ampere оказались на конвейере Samsung из-за скупости и несговорчивости NVIDIA, которая не смогла договориться об их производстве на конвейере TSMC. Серверный вариант Ampere, напомним, выпускается по 7-нм технологии именно компанией TSMC.

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Источник изображения: TSMC

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Высшая степень загрузки сохранится до конца года, как минимум, если ожидания тайваньских источников оправдаются. Сама TSMC рассчитывает уже по итогам текущего года получить около 10% выручки от реализации 5-нм продукции. TSMC увеличивает объёмы выпуска 7-нм продукции, но спрос растёт опережающими темпами.

UMC тоже оказалась в выгодном положении. Услуги на обработку кремниевых пластин типоразмера 200 мм с 28-нм компонентами пользуются растущим спросом, в следующем году компания планирует поднять расценки на 10-20%, но клиентов от этого меньше не становится. Степень загрузки мощностей UMC в третьем квартале достигла верхнего предела, выручка в годовом сравнении выросла на 22,47%.