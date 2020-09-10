Тенденция к самоизоляции и не думает проходить в масштабах многих регионов мира, поэтому с наступлением осени спрос на ноутбуки остаётся высоким. Как сообщает сайт DigiTimes, компания Acer из-за дефицита компонентов вынуждена задержать до следующего месяца поставки 70% ноутбуков. На этот раз производителя подводят даже не поставщики центральных процессоров, а сказывается нехватка ЖК-панелей и различных микросхем, особенно для недорогих моделей мобильных ПК, ориентированных на образовательный сегмент.

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Именно «хромбуки» с началом учебного года пользуются повышенным спросом, а некоторые производители ноутбуков в этом сегменте занимают серьёзную долю рынка. По мнению представителей Acer, ноутбуки будут пользоваться повышенным спросом даже в следующем году.