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После выхода Ampere компания NVIDIA не сомневается в конкурентоспособности своих продуктов

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Когда на мероприятии для аналитиков, посвящённом анонсу игровых видеокарт семейства Ampere, финансового директора NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) спросили о причинах «неслыханной щедрости» при назначении рекомендованных цен на новинки, она не стала поддаваться на провокации участников, которые пытались вытянуть из неё признание по поводу влияния конкурентной угрозы AMD на решение NVIDIA назначить умеренные цены.

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Источник изображения: NVIDIA

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Вместо этого представитель NVIDIA начала рассуждать о том, что с новым поколением видеокарт компания решила обеспечить максимальный охват аудитории – не только в игровой сфере, но и в смежных. Разумные цены в этом случае должны способствовать максимальному охвату аудитории с первых недель присутствия новинок на рынке. Как мы помним, NVIDIA в начале сентября пообещала достаточно быстро расширить ассортимент моделей видеокарт поколения Ampere.

Когда Колетт Кресс на этой неделе пригласили принять участие в мероприятии Citi Global, её пришлось ответить на вопрос о конкурентной обстановке в сегменте игровой графики. Она начала с того, что напомнила общественности о реализации компанией NVIDIA поддержки трассировки лучей ещё два года назад. За это время многие игры оптимизировались под эти визуальные эффекты именно с участием графических продуктов NVIDIA, а прочие платформы (имеются в виду новые Radeon RX 6000 и компоненты игровых консолей) предложат поддержку трассировки лучей только сейчас.

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Финансовый директор NVIDIA добавила, что графические процессоры данной марки не только ускоряют визуализацию методом трассировки лучей, но и поддерживают функции искусственного интеллекта в современных играх. Ampere обеспечивает почти двухкратное повышение производительности по сравнению с Turing, всё это позволяет руководству NVIDIA не переживать по поводу конкурентного позиционирования её игровых видеокарт.

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Теги

amd nvidia ampere geforce rtx 3080 geforce rtx 3090 big navi geforce rtx 3070
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Kasyan
11:19
Ага, то то уже Китай переманивает специалистов из TSMC.
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D3m0n
11:18
>>Разработка 10 и 7 нм То-то я смотрю Neshmogla Lake 7-нм во всех магазинах доминируют.
За три предыдущих года AMD потратила на разработки больше, чем NVIDIA
Phobos
11:18
Косарь было неадекватной ценой, а полтора стала адекватной. Черные экраны смерти это победа. Ты отбитый совсем?
Новые AMD Radeon RX 6000 могут стать аналогом Ryzen в графике - не торопитесь обновляться на Nvidia RTX 3000
32.50
11:17
я вообще-то ничего не писал про курс.... я лишь написал про невозможность покупки в сторе....
Microsoft увеличивает цену на популярный сервис Xbox Game Pass для РС в 2 раза
Christinachadzynski
11:17
Не передёргивайте, АМД не готовит что-то революционное, тем более через несколько поколений как в Вашем примере.
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Victor Gorozhankin
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Nemeriz
11:16
Просто как по мне она совсем бесперспективная и форсированно умирает. Сейчас в фулл хд не во всех играх может 60 кадров выдать, в RDR 2 том же просадки будут до 45, даже если настройки понизить хорошо...
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Christinachadzynski
11:15
Так уж плохо. Люди запоминают только 1е место.
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abdulla
11:14
да шутит он
Фото прототипа AMD Big Navi обнажило 16 Гбайт памяти типа GDDR6 и 256-разрядную шину
Павел
11:14
не удалит, а переместит в хранилище контента, откуда периодически на время будет возвращать некоторые вещи обратно.
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