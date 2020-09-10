Когда на мероприятии для аналитиков, посвящённом анонсу игровых видеокарт семейства Ampere, финансового директора NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) спросили о причинах «неслыханной щедрости» при назначении рекомендованных цен на новинки, она не стала поддаваться на провокации участников, которые пытались вытянуть из неё признание по поводу влияния конкурентной угрозы AMD на решение NVIDIA назначить умеренные цены.

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Источник изображения: NVIDIA

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Вместо этого представитель NVIDIA начала рассуждать о том, что с новым поколением видеокарт компания решила обеспечить максимальный охват аудитории – не только в игровой сфере, но и в смежных. Разумные цены в этом случае должны способствовать максимальному охвату аудитории с первых недель присутствия новинок на рынке. Как мы помним, NVIDIA в начале сентября пообещала достаточно быстро расширить ассортимент моделей видеокарт поколения Ampere.

Когда Колетт Кресс на этой неделе пригласили принять участие в мероприятии Citi Global, её пришлось ответить на вопрос о конкурентной обстановке в сегменте игровой графики. Она начала с того, что напомнила общественности о реализации компанией NVIDIA поддержки трассировки лучей ещё два года назад. За это время многие игры оптимизировались под эти визуальные эффекты именно с участием графических продуктов NVIDIA, а прочие платформы (имеются в виду новые Radeon RX 6000 и компоненты игровых консолей) предложат поддержку трассировки лучей только сейчас.

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Финансовый директор NVIDIA добавила, что графические процессоры данной марки не только ускоряют визуализацию методом трассировки лучей, но и поддерживают функции искусственного интеллекта в современных играх. Ampere обеспечивает почти двухкратное повышение производительности по сравнению с Turing, всё это позволяет руководству NVIDIA не переживать по поводу конкурентного позиционирования её игровых видеокарт.