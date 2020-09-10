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NVIDIA обещает, что Ampere появится и в ноутбуках

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В календаре NVIDIA этот сентябрь так напичкан мероприятиями для инвесторов и аналитиков, что при наличии желания и внятных навыков аудирования информацию из первых уст можно получать каждую неделю. Первого сентября старший вице-президент NVIDIA Джефф Фишер (Jeff Fisher) и финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) успели ответить на вопросы аналитиков, которые возникли после первой фазы анонса игровых видеокарт Ampere.

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Источник изображения: NVIDIA

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Представители NVIDIA признались, что графические решения Ampere в обозримом будущем появятся и в составе ноутбуков, хотя делиться более подробной информацией о сроках отказались. Колетт Кресс добавила, что сейчас игровые ноутбуки приносят компании не более 20% выручки в сегменте, и NVIDIA заинтересована в увеличении этой доли. Нельзя исключать, что дебют мобильных версий Ampere будет приурочен к выходу новых процессоров Intel для ноутбуков, которые традиционно появляются в начале каждого года.

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Kopcheniy
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Kopcheniy
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Потому что вверху видны только 3 посадочных места под память. Так бывает именно при 256-битной шине. При 512 бит обычно 4-5 микросхем только на верхней стороне клепают, достаточно посмотреть фото 290/...
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Panzerkampfwagen
08:15
я как раз и есть технарь! МАИ 1980-1986 г.
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А может сразу 3050ti?
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enzolas
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