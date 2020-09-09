Винса Люсидо (Vince Lucido) можно считать одним из самых известных «придворных оверклокеров» - он вместе с Ильёй Цеменко (TiN) помогает EVGA разрабатывать видеокарты и материнские платы, которые ориентированы на нужды оверклокеров. На своей странице в Facebook Винс недавно разместил изображение с фрагментом печатной платы GeForce RTX 3090 версии K|ngp|n Edition.

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Источник изображения: K|ngp|n

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Видеокарте приписывается наличие 23 фаз питания и трёх восьмиконтактных разъёмов. Она будет оснащаться гибридной системой охлаждения, которая будет сочетать под одним кожухом как водоблок с интегрированной помпой Asetek шестого поколения, так и вентилятор для охлаждения силовых элементов и микросхем памяти. Радиатор с тремя вентиляторами типоразмера 120 мм и резервуаром для охлаждающей жидкости будет подсоединяться к водоблоку видеокарты гибкими патрубками. Разумеется, свои главные достижения эта видеокарта продемонстрирует в сочетании с резервуаром для жидкого азота, уже без штатной системы охлаждения.