K|ngp|n приложит руку и к особой версии NVIDIA GeForce RTX 3090
Винса Люсидо (Vince Lucido) можно считать одним из самых известных «придворных оверклокеров» - он вместе с Ильёй Цеменко (TiN) помогает EVGA разрабатывать видеокарты и материнские платы, которые ориентированы на нужды оверклокеров. На своей странице в Facebook Винс недавно разместил изображение с фрагментом печатной платы GeForce RTX 3090 версии K|ngp|n Edition.
реклама
реклама
Видеокарте приписывается наличие 23 фаз питания и трёх восьмиконтактных разъёмов. Она будет оснащаться гибридной системой охлаждения, которая будет сочетать под одним кожухом как водоблок с интегрированной помпой Asetek шестого поколения, так и вентилятор для охлаждения силовых элементов и микросхем памяти. Радиатор с тремя вентиляторами типоразмера 120 мм и резервуаром для охлаждающей жидкости будет подсоединяться к водоблоку видеокарты гибкими патрубками. Разумеется, свои главные достижения эта видеокарта продемонстрирует в сочетании с резервуаром для жидкого азота, уже без штатной системы охлаждения.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила