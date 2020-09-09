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Microsoft теперь предлагает HoloLens 2 всем желающим за $3500

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Устройство дополненной реальности HoloLens 2 компанией Microsoft до сих пор распространялось только среди корпоративных заказчиков, а теперь его могут купить все желающие за $3500. Увы, эта гарнитура хоть и обладает определённым потенциалом интеграции в корпоративные информационные системы – например, на сборочных производствах в качестве «телесуфлёра», частному пользователю предложить особо ничего не может.

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Источник изображения: Microsoft

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С другой стороны, HoloLens 2 теперь может приобретаться представителями малого бизнеса, которые в условиях экономической неопределённости могут найти лишние $3500. С помощью этого устройства, например, можно проводить обучение специалистов по ремонту оборудования ли оказывать дистанционные консультации, что в условиях пандемии достаточно актуально.

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microsoft виртуальная реальность hololens
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Listoman
10:30
А причём тут магазины? Такая схема ценообразования актуальна даже для бургера из фастфуда)
Первые розничные европейские цены на видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3090 оказались значительно выше рекомендованных – RTX 3090 выше 2 000 долларов – RTX 3080 за 946 долларов
cupgrn
10:27
На новинки тем более , рынок - спрос есть можно цену ломить , купят же
Первые розничные европейские цены на видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3090 оказались значительно выше рекомендованных – RTX 3090 выше 2 000 долларов – RTX 3080 за 946 долларов
DiLouk
10:27
Что же ты чудо-юдо делаешь с такими заявлениями на Оверклокерах?
Первые розничные европейские цены на видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3090 оказались значительно выше рекомендованных – RTX 3090 выше 2 000 долларов – RTX 3080 за 946 долларов
Listoman
10:27
В этом и дело, но дебики продолжают лезть)
Майнеры уже начали скупать видеокарты NVIDIA серии RTX 3000 из-за четырёхкратного прироста производительности в майнинге Ethereum - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на новинки
DiLouk
10:26
А говорят "наши барыги" цену ломят всегда. На самом деле такое происходит везде.
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cupgrn
10:26
Не представляю взрослого человека , который чтобы поиграться купить видюшку за овер 50 косариков. Было бы ещё время играться
Первые розничные европейские цены на видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3090 оказались значительно выше рекомендованных – RTX 3090 выше 2 000 долларов – RTX 3080 за 946 долларов
Listoman
10:26
Ничего, посмотри на кол-во карт на вторичке, в случае конца майнинга, который будет уже совсем скоро, никому не нужные карты будут торговать на кг)
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