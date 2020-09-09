Устройство дополненной реальности HoloLens 2 компанией Microsoft до сих пор распространялось только среди корпоративных заказчиков, а теперь его могут купить все желающие за $3500. Увы, эта гарнитура хоть и обладает определённым потенциалом интеграции в корпоративные информационные системы – например, на сборочных производствах в качестве «телесуфлёра», частному пользователю предложить особо ничего не может.

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Источник изображения: Microsoft

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С другой стороны, HoloLens 2 теперь может приобретаться представителями малого бизнеса, которые в условиях экономической неопределённости могут найти лишние $3500. С помощью этого устройства, например, можно проводить обучение специалистов по ремонту оборудования ли оказывать дистанционные консультации, что в условиях пандемии достаточно актуально.