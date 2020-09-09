Apple увеличит объёмы выпуска 5-нм процессоров в следующем квартале
По мнению многих источников, анонса новых iPhone с поддержкой 5G нужно ждать не ранее октября. Вчера стало известно, что подрядчики Apple к середине сентября успеют изготовить только ограниченную партию наиболее востребованной модификации iPhone 12 с 6,1-дюймовым дисплеем, на которую будет приходиться до 40% спроса в текущем году. Лишь в начале октября объёмы выпуска новых iPhone начнут наращиваться уверенными темпами.
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Издание DigiTimes косвенно подтверждает подобный график, указывая на намерения Apple увеличить количество заказываемых TSMC в производство в четвёртом квартале 5-нм процессоров.
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Ежемесячно Apple будет получать от TSMC до 5-6 тысяч кремниевых пластин с 5-нм процессорами, если верить первоисточнику. Не исключено, что к четвёртому кварталу на конвейер TSMC попадут и собственные процессоры Apple, разработанные компанией для использования в ноутбуках.
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