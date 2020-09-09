Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Три сестры: видеокарты серии GeForce RTX 30 позируют на общем фото

3
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Лютый слив GTX 1660Ti по беспрецедентно низкой цене
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики

Антропометрические характеристики основателя NVIDIA не так хорошо известны широким кругам любителей игр, чтобы судить об относительных размерах представленных им в начале месяца видеокарт. По этой причине гораздо удобнее сопоставлять габариты новинок по совместной фотографии, которая стала доступна благодаря усилиям китайских источников.

реклама

анонсы и реклама
Рухнула цена i9 10900
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр

Источник изображения: Twitter, La Frite David

реклама

На фото расположились в порядке слева направо: GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070. Все видеокарты имеют исполнение Founders Edition. Самая крупная занимает пространство трёх слотов расширения и обладает габаритными размерами «в плане» 138 х 313 мм. Средняя в этой линейке GeForce RTX 3080 занимает пространство двух слотов расширения, её размеры «в плане» не превышают 110 х 285 мм. Наконец, самый компактный представитель семейства Ampere – это GeForce RTX 3070, которая предлагает размеры не более 112 х 242 мм в одной из проекций.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 5
Добавить в закладки

Теги

nvidia видеокарты ampere geforce rtx 3080 geforce rtx 3090 geforce rtx 3070
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Три сестры: видеокарты серии GeForce RTX 30 позируют на общем фото
3
NVIDIA обещает быстро расширить ассортимент моделей видеокарт GeForce RTX 30
15
На мероприятии в следующий вторник будут представлены новые Apple Watch
2
AMD на завтра могла запланировать какой-то анонс в игровой сфере
3
Поднимать производство Intel с колен поможет глава израильского предприятия Fab 28
11
Samsung никак не отпускает Qualcomm из числа клиентов
1

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 32
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 40
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 24
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 25
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП 5 дешёвых мужских инструментов для ремонта и быта с AliExpress, о которых Вы могли не знать
11
Тестируем игры в виртуальной машине VMware Workstation 15 Pro - наконец-то в «виртуалке» можно поиграть
38
Тестирование Intel Core i9-9900K и i5-9600KF в Escape from Tarkov, Insurgency:Sandstorm, RDR2 и других играх
71
Лишние ватты в игровой сборке - разбираем вопрос о выборе мощности БП
51
Новые AMD Radeon RX 6000 могут стать аналогом Ryzen в графике - не торопитесь обновляться на Nvidia RTX 3000
41
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
35
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-i Gaming
11
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2020
+

Сейчас обсуждают

Leshiy2371
09:00
А толку,если чип слабый (еще со времен противостояния 8800/ 1950-2900-3870) ? Как были вечно вторыми (по железу и дровам) так и будут - ничего не поменяется.
Новые AMD Radeon RX 6000 могут стать аналогом Ryzen в графике - не торопитесь обновляться на Nvidia RTX 3000
jmaxj
08:59
Интел выпускает технологичные ядра с большей производительностью. Амд без конца демпингует и пытается брать не качеством, а количеством. Много ума не надо понять кто отстающий а кто лидер.
Новые AMD Radeon RX 6000 могут стать аналогом Ryzen в графике - не торопитесь обновляться на Nvidia RTX 3000
x.7
08:58
А тебе какая разница? Свои деньги считай, все равно тебе ни одна из этих видеокарт даже во влажных фантазиях не светит)
Майнеры уже начали скупать видеокарты NVIDIA серии RTX 3000 из-за четырёхкратного прироста производительности в майнинге Ethereum - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на новинки
Kopcheniy
08:58
В прошлый раз тоже сперва вышли 2080Ti и 2080, а 2070 подоспела через месяц. И производство видеокарт, начиная с 2070 Super и выше, прекратили еще месяца полтора назад, чтобы не загружать склады.
Три сестры: видеокарты серии GeForce RTX 30 позируют на общем фото
immortal3000
08:57
Еще раз! 1080ti копает в стоке 45, а с таблеткой 50+ при чем тут 2080? которая стоит значительно дороже " на эфиере только он сейчас и имеет смысл" Доллар в сутки профита с видяхи... просто огромный ...
Майнеры уже начали скупать видеокарты NVIDIA серии RTX 3000 из-за четырёхкратного прироста производительности в майнинге Ethereum - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на новинки
enzolas
08:57
Бва, ха ха! Овервотча! Процессорозависимый. Дейсвтительно 200-250+ кадров на Zen|Zen+ это днище!
Перешел с Intel на AMD и вернулся обратно - i5-10400F как достойная замена постаревшему i7-2700K - почему я поменял 8 "красных" ядер на 6 "синих"
Kopcheniy
08:57
Плохого мало, но деньги же тоже нужно зарабатывать.
Новые AMD Radeon RX 6000 могут стать аналогом Ryzen в графике - не торопитесь обновляться на Nvidia RTX 3000
ego0550
08:56
Странно, почему в этот раз топовые карты первыми вышли? Обычно же 3070 сразу. Видимо успеть продать топы, пока нави не вышли?
Три сестры: видеокарты серии GeForce RTX 30 позируют на общем фото
enzolas
08:55
Буст производительности был лишь по одной причине, кто то не осилил память на 1600.
Перешел с Intel на AMD и вернулся обратно - i5-10400F как достойная замена постаревшему i7-2700K - почему я поменял 8 "красных" ядер на 6 "синих"
mistergrim
08:54
«А какая заводская частота у Core i5 10600K? Базовая 4.1 MHz.» Регресс полный. Даже у 8086 быда 4.77 MHz.
Лишние ватты в игровой сборке - разбираем вопрос о выборе мощности БП
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем