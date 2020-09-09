Антропометрические характеристики основателя NVIDIA не так хорошо известны широким кругам любителей игр, чтобы судить об относительных размерах представленных им в начале месяца видеокарт. По этой причине гораздо удобнее сопоставлять габариты новинок по совместной фотографии, которая стала доступна благодаря усилиям китайских источников.

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Источник изображения: Twitter, La Frite David

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На фото расположились в порядке слева направо: GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070. Все видеокарты имеют исполнение Founders Edition. Самая крупная занимает пространство трёх слотов расширения и обладает габаритными размерами «в плане» 138 х 313 мм. Средняя в этой линейке GeForce RTX 3080 занимает пространство двух слотов расширения, её размеры «в плане» не превышают 110 х 285 мм. Наконец, самый компактный представитель семейства Ampere – это GeForce RTX 3070, которая предлагает размеры не более 112 х 242 мм в одной из проекций.