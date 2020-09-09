Как только до 15 сентября осталась одна неделя, компания Apple сочла нужным объявить, что проведёт в грядущий вторник онлайн-мероприятие. Агентство Bloomberg категорически заявило, что на мероприятии будут представлены «умные» часы Apple Watch нового поколения, а вот дебют смартфонов серии iPhone 12 намечен только на октябрь.

реклама

анонсы и реклама Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Источник изображения: Apple

реклама

Приглашение для прессы содержало только фразу «время летит», что только усиливало ожидание анонса новых моделей Apple Watch. Не исключено, что попутно будут представлены обновлённые планшеты iPad Air. В условиях самоизоляции планшетные компьютеры Apple начали пользоваться повышенным спросом, компания увеличила объёмы заказов на текущее полугодие. До конца года Apple должна представить не только новые iPhone с поддержкой 5G, но и более доступный вариант колонки HomePod, а также первые полноразмерные наушники под собственной маркой.