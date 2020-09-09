На мероприятии в следующий вторник будут представлены новые Apple Watch
Как только до 15 сентября осталась одна неделя, компания Apple сочла нужным объявить, что проведёт в грядущий вторник онлайн-мероприятие. Агентство Bloomberg категорически заявило, что на мероприятии будут представлены «умные» часы Apple Watch нового поколения, а вот дебют смартфонов серии iPhone 12 намечен только на октябрь.
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Приглашение для прессы содержало только фразу «время летит», что только усиливало ожидание анонса новых моделей Apple Watch. Не исключено, что попутно будут представлены обновлённые планшеты iPad Air. В условиях самоизоляции планшетные компьютеры Apple начали пользоваться повышенным спросом, компания увеличила объёмы заказов на текущее полугодие. До конца года Apple должна представить не только новые iPhone с поддержкой 5G, но и более доступный вариант колонки HomePod, а также первые полноразмерные наушники под собственной маркой.
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