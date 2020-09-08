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Поднимать производство Intel с колен поможет глава израильского предприятия Fab 28

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Сейчас на предприятии Fab 28 в израильском Кирьят-Гате работает около 4900 человек и осуществляется выпуск 10-нм продукции, причём начат он был ещё в прошлом году. Как отмечают израильские СМИ, директор предприятия Даниель Бенатар (Daniel Benatar), повышен до статуса вице-президента по производственным операциям Intel, он становится вторым человеком в компании после руководителя производственного подразделения Кейвана Эсфарджани (Keyvan Esfarjani), который на этот пост был назначен в конце июля.

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Источник изображения: EE Times

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Опыт Бенатара должен пригодиться ему при наведении порядка на других производственных предприятиях Intel. Когда он руководил Fab 28, израильское предприятие дважды за семь лет получало корпоративную награду за качество продукции. В принципе, Бенатар останется у руля Fab 28 и далее, ему даже не нужно переезжать из Израиля – новые должности этого не подразумевают. Вряд ли, однако, ему удастся избежать служебных командировок на другие предприятия Intel.

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Теги

intel литографическое производство полупроводники
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