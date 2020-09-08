Samsung никак не отпускает Qualcomm из числа клиентов
Попытка наладить массовое производство модемов Qualcomm Snapdragon X60 на предприятиях Samsung с использованием 5-нм технологии, если верить неофициальной информации, была не очень удачной, и основная часть заказов перешла к TSMC. Как сообщают корейские СМИ, компании Samsung Electronics всё-таки удалось привлечь новые заказы Qualcomm.
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Со следующего года Samsung будет выпускать для Qualcomm мобильные процессоры Snapdragon среднего ценового диапазона, которые будут использоваться в смартфонах с поддержкой 5G. Выпуском соответствующих смартфонов готовы заняться Xiaomi, Oppo и Motorola. Кроме того, корейский подрядчик выпускает графические процессоры Ampere игровой линейки для NVIDIA, а также серверные процессоры POWER 10 для компании IBM. В этом квартале Samsung сможет занять не более 17,4% рынка контрактных услуг, на долю TSMC будут приходиться внушительные 53,9%.
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