AMD Ryzen 9 3950X на частоте 5474 МГц показал четвёртый результат в Cinebench R15
Немецкий энтузиаст 3urner вплотную подобрался к тройке лидеров разгона Ryzen 9 3950X в Cinebench R15, подняв частоту своего экземпляра процессора до 5474 МГц при помощи жидкого азота.
реклама
реклама
Полученных 8726 баллов хватило, чтобы закрепиться на четвёртом месте не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с шестнадцатью ядрами.
реклама
реклама
В указанном режиме процессор сохранял активность всех шестнадцати ядер и тридцати двух потоков. В глобальном рейтинге процессор занял 131-ое место. В основе системы лежала материнская плата Asus ROG Crosshair VIII Impact на базе набора логики AMD X570, использовались память G.Skill и блок питания Asus мощностью 1200 Вт.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила