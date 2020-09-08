Немецкий энтузиаст 3urner вплотную подобрался к тройке лидеров разгона Ryzen 9 3950X в Cinebench R15, подняв частоту своего экземпляра процессора до 5474 МГц при помощи жидкого азота.

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Источник изображения: HWBot, 3urner

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Полученных 8726 баллов хватило, чтобы закрепиться на четвёртом месте не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с шестнадцатью ядрами.

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Источник изображения: HWBot, 3urner

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В указанном режиме процессор сохранял активность всех шестнадцати ядер и тридцати двух потоков. В глобальном рейтинге процессор занял 131-ое место. В основе системы лежала материнская плата Asus ROG Crosshair VIII Impact на базе набора логики AMD X570, использовались память G.Skill и блок питания Asus мощностью 1200 Вт.