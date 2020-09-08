NVIDIA пресекает попытки магазинов брать аванс со ждунов GeForce RTX 30
Как хорошо известно нашим постоянным читателям, компания NVIDIA решила запустить продажи видеокарт GeForce RTX 3080 непосредственно 17 сентября, запретив партнёрам принимать предварительные заказы. Не все магазины были согласны с такой политикой, некоторые стали принимать от покупателей авансовые платежи с целью завуалированно гарантировать им отгрузку видеокарт данной модели в первый день начала продаж. На страницах Reddit описывается один из таких случаев.
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В ситуацию вмешались представители NVIDIA, которые запретили создавать «тайные очереди», собирая деньги с покупателей. Формально, ни один магазин не может заранее гарантировать доступность видеокарт GeForce RTX 3080 семнадцатого сентября конкретному покупателю. Ну, разве что будет иметь место сговор конкретного продавца и покупателя. Упоминаемая в переписке торговая точка тоже была вынуждена вернуть задаток несостоявшемуся покупателю под нажимом NVIDIA.
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