Как хорошо известно нашим постоянным читателям, компания NVIDIA решила запустить продажи видеокарт GeForce RTX 3080 непосредственно 17 сентября, запретив партнёрам принимать предварительные заказы. Не все магазины были согласны с такой политикой, некоторые стали принимать от покупателей авансовые платежи с целью завуалированно гарантировать им отгрузку видеокарт данной модели в первый день начала продаж. На страницах Reddit описывается один из таких случаев.

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Источник изображения: Reddit, anorphirith

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В ситуацию вмешались представители NVIDIA, которые запретили создавать «тайные очереди», собирая деньги с покупателей. Формально, ни один магазин не может заранее гарантировать доступность видеокарт GeForce RTX 3080 семнадцатого сентября конкретному покупателю. Ну, разве что будет иметь место сговор конкретного продавца и покупателя. Упоминаемая в переписке торговая точка тоже была вынуждена вернуть задаток несостоявшемуся покупателю под нажимом NVIDIA.