Bykski тоже подготовила водоблоки для GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080
Китайская компания Bykski не стала отставать от словенского конкурента, и тоже предложила водоблоки для двух вариантов исполнения GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080. Для видеокарт серии Founders Edition предусмотрена своя модель водоблока, которая в Европе будет доступна с 17 сентября по цене около 140 евро с учётом налогов.
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Для эталонных версий GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 в исполнении партнёров NVIDIA у Bykski припасён отдельный вариант водоблока, который может иметь как прозрачную крышку с управляемой RGB-подсветкой, так и чёрную крышку без подсветки.
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Дизайн эталонной печатной платы GeForce RTX 3090 схематично изображён и на иллюстрациях в руководстве по установке водоблока.
Как известно, предварительные заказы на видеокарты GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 не принимаются, поэтому производители водоблоков последовали примеру своих партнёров, воздержавшись от досрочных продаж.
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