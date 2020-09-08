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UMC поднимет цены на свои услуги в 2021 году

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Американские власти не скрывают своих намерений запретить китайской SMIC доступ к современным технологиям и оборудованию, поскольку подозревают её в связях с китайским военным сектором. Доказательства усиленно ищутся, и можно не сомневаться, что они будут обнаружены, даже если это удивит саму SMIC. Прочие контрактные производители полупроводниковых изделий наверняка выиграют от постепенного ухода SMIC с рынка, хотя пока компания и не претендует на место в пятёрке лидеров.

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Зато там давно прописалась тайваньская UMC. Как отмечает издание DigiTimes, возросший спрос на услуги компании заставил её задуматься о повышении цен на 2021 год, поскольку уже сейчас обрабатывающие кремниевые пластины типоразмера 200 мм предприятия UMC загружены заказами полностью.

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Источник изображения: UMC

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Повышение цен не только принесёт дополнительную прибыль UMC, но и позволит немного перераспределить заказы между компанией и её конкурентами. Расширение производства и освоение новых технологий требуют серьёзных инвестиций, а наличие высокого спроса позволяет компании больше заработать на финансирование соответствующих программ.

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Теги

литографическое производство полупроводники umc
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