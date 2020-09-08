Только завсегдатаи тематических конференций чётко представляют себе разницу между печатными платами PG132 и PG133, менее искушённым пользователям приходится объяснять, что первые будут предлагаться самой NVIDIA в серии Founders Edition, а вторые будут использоваться партнёрами компании, обеспечивая совместимость с недавно представленными водоблоками EK Water Blocks.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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Как словенская компания пояснила недавно, платы эталонного дизайна предложат марки Asus, Palit и Gainward, ассортимент моделей пока уточняется. Одновременно сообщается, что для видеокарт Founders Edition с дизайном печатной платы PG132 и характерным V-образным вырезом тоже будет создан совместимый водоблок. Сроки его появления в продаже тоже не уточняются.