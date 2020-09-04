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Водоблоки EK Water Blocks не подойдут для GeForce RTX 3090/3080 серии Founders Edition

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Представление о многообразии видеокарт GeForce RTX 30 в эти дни расширяют не только производители графических плат, но и производители компонентов систем охлаждения. Словенская компания EK Water Blocks, например, уже представила четыре варианта водоблока для видеокарт GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 эталонного дизайна.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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Как поясняют создатели водоблока, для знаменитых видеокарт серии Founder Edition с необычным V-образным вырезом печатной платы эти компоненты системы жидкостного охлаждения не подойдут. Другими словами, у NVIDIA будут эталонные версии GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 с иным дизайном, которые она наверняка будет предлагать своим партнёрам.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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Если говорить непосредственно о водоблоках EK, то они имеют основание из меди, в простейшем варианте этот металл ничем не покрывается, такая версия водоблока оценивается в 109 евро. За никелированное основание и прозрачную крышку придётся отдать почти 126 евро, бонусом прилагается управляемая RGB-подсветка. Строгий водоблок в чёрном исполнении с никелированным основанием и RGB-подсветкой обойдётся в 122 евро, его аналог чёрного цвета, но без подсветки и никелевого покрытия будет стоить 109 евро. Сроки доступности водоблоков пока не уточняются.

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Теги

nvidia охлаждение видеокарт водоблок ampere ek water blocks geforce rtx 3080 geforce rtx 3090
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