Radeon VII занял второе место в модельном зачёте 3DMark03
Пока не представлено новое поколение графических решений AMD, номинальным флагманом остаётся Radeon VII, который в системе сербского энтузиаста с псевдонимом d0minat0r занял второе место в модельном зачёте 3DMark03 с результатом 309 439 баллов. Среди всех одиночных видеокарт результат попал на тридцатое место.
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Видеокарта Radeon VII охлаждалась при помощи водоблока марки EK Water Blocks, частоты видеокарты удалось поднять 1304/1801/1000 МГц до 1424/2040/1196 МГц. Центральный процессор Intel Core i9-10900K разгонялся под жидким азотом.
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Частоту процессора удалось поднять до 7.0 ГГц, активность при этом сохраняли 10 ядер, но только 18 потоков. Подобная схема работы характерна для процессоров Intel семейства Comet Lake-S, она активно используется мастерами экстремального разгона для увеличения стабильности в предельных режимах. В основе стенда лежала материнская плата Asus ROG Maximus XII Apex на основе набора логики Intel Z490.
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