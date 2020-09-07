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Холодная осень 2020-го: Huawei собирается снизить объёмы заказов смартфонов Mate 40 на 30%

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Свежие донесения с тайваньских информационных полей гласят, что компания Huawei Technologies, которая пока остаётся крупнейшим производителем смартфонов в мире, начала трезво оценивать свои силы при формировании производственной программы на четвёртый квартал. Объёмы заказанных к выпуску смартфонов серии Mate 40 сокращены на 30% от первоначального уровня.

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Источник изображения: GSMArena

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Дело не только в том, что Huawei сталкивается с проблемами из-за американских санкций. Рынок смартфонов в целом должен просесть в четвёртом квартале по сравнению с третьим, как ожидают участники рынка услуг по контрактному производству компонентов. В сегменте ПК сохраняется восходящая тенденция – сказывается не только формируемый самоизоляцией спрос, но и близящиеся анонсы многих новинок.

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интересно что под itx выкатят xD и какой будет прирост относительно 150W 2070 xD
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muas
12:57
Понятно, ну у меня SS Prime Titanium 650W и я даже не переживаю потянет или нет.
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DiLouk
12:55
Не. Seasonic SSP-650 RT Active PFC F3 650W [SSP-650RT]
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Анатолий Молдаванов
12:54
Зелот,про цены на Российском рынке.Вроде 20% ндс,вот и цена под 63000 рублей.
Видеокарты GeForce RTX 3070 и RTX 3080 получат 16 Гб и 20 Гб памяти в прокачанных моделях от партнёров NVIDIA
muas
12:54
Если у тебя SS Prime то у них +100-150W запаса от номинала (перегруз способность после преодоления которого БП просто выключится).
Неизвестные и нереференсные видеокарты GeForce RTX 3000 Ampere от Asus и Gigabyte раскрыл Videocardz
muas
12:50
Если ты берешь карту за 70к, жмотися 10к на хороший блок это откровенно плохое решение ну или ты очередной недалекий который берет железо на последние деньги. И да я настоятельно рекомендую для 3080/...
Неизвестные и нереференсные видеокарты GeForce RTX 3000 Ampere от Asus и Gigabyte раскрыл Videocardz
DiLouk
12:50
Уж если мне мощности не хватит, что говорить о тех у кого всего 2 по 8пин. Должно быть те бп еще слабее.
Неизвестные и нереференсные видеокарты GeForce RTX 3000 Ampere от Asus и Gigabyte раскрыл Videocardz
muas
12:48
2x 8pin (300W макс) на аорусе при потреблении 3080 в 320W, это конечно мда....
Неизвестные и нереференсные видеокарты GeForce RTX 3000 Ampere от Asus и Gigabyte раскрыл Videocardz
lesik78
12:48
какая разница где, амдшные индусы сидят в индии, интеловские уже все в орегоне.
Процессоры Tiger Lake были разработаны преимущественно силами американских специалистов
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