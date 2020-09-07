Свежие донесения с тайваньских информационных полей гласят, что компания Huawei Technologies, которая пока остаётся крупнейшим производителем смартфонов в мире, начала трезво оценивать свои силы при формировании производственной программы на четвёртый квартал. Объёмы заказанных к выпуску смартфонов серии Mate 40 сокращены на 30% от первоначального уровня.

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Источник изображения: GSMArena

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Дело не только в том, что Huawei сталкивается с проблемами из-за американских санкций. Рынок смартфонов в целом должен просесть в четвёртом квартале по сравнению с третьим, как ожидают участники рынка услуг по контрактному производству компонентов. В сегменте ПК сохраняется восходящая тенденция – сказывается не только формируемый самоизоляцией спрос, но и близящиеся анонсы многих новинок.