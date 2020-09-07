Холодная осень 2020-го: Huawei собирается снизить объёмы заказов смартфонов Mate 40 на 30%
Свежие донесения с тайваньских информационных полей гласят, что компания Huawei Technologies, которая пока остаётся крупнейшим производителем смартфонов в мире, начала трезво оценивать свои силы при формировании производственной программы на четвёртый квартал. Объёмы заказанных к выпуску смартфонов серии Mate 40 сокращены на 30% от первоначального уровня.
реклама
реклама
Дело не только в том, что Huawei сталкивается с проблемами из-за американских санкций. Рынок смартфонов в целом должен просесть в четвёртом квартале по сравнению с третьим, как ожидают участники рынка услуг по контрактному производству компонентов. В сегменте ПК сохраняется восходящая тенденция – сказывается не только формируемый самоизоляцией спрос, но и близящиеся анонсы многих новинок.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила