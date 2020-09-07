Для Intel остаётся приоритетом ежегодный выпуск нового семейства процессоров
В интервью ресурсу Barron’s глава Intel Роберт Суон (Robert Swan) рассказал, какие направления деятельности для компании остаются приоритетными в условиях, когда о некоторых традициях приходится забыть. Генеральный директор Intel считает важным преимуществом способность компании объединять «под одной крышей» как разработку, так и выпуск процессоров. Стало быть, от собственных производственных мощностей в бытность Суона у руля корпорации она вряд ли откажется.
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По словам Роберта Суона, на начальной стадии подготовки 7-нм техпроцесса к внедрению специалистами Intel были выявлены дефекты, что вынудило компании сместить график на пару кварталов. Intel чётко представляет, что нужно сделать для устранения конкретных дефектов, уже разработан соответствующий план.
Вообще, исследовательская деятельность Intel охватывает три диапазона: продукты, готовящиеся к появлению через год, через три и более чем через три года. Первый остаётся важной категорией для Intel, компания планирует придерживаться традиции ежегодно выпускать на рынок новое семейство потребительских процессоров. Кроме того, особое внимание будет уделяться технологиям искусственного интеллекта, сетям 5G и периферийным вычислениям.
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