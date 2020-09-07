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Настольные процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 3 будут представлены в октябре

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Хорошо знакомый участникам нашей конференции Юрий Бублий (1usmus), который давно занимается разработкой специализированных утилит для процессоров AMD Ryzen (DRAM Calculator и ClockTuner for Ryzen), на своей странице в Twitter признался, что AMD готовится представить новые настольные процессоры Ryzen с архитектурой Zen 3 в октябре текущего года.

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Источник изображения: AMD

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Эта информация сама по себе новостью не является, но мы получаем дополнительное подтверждение от человека, непосредственно взаимодействующего с AMD и не считающего нужным в полной мере оберегать коммерческие секреты компании. Как уже отмечалось недавно, дебют графических решений с архитектурой RDNA 2 может быть в той или иной степени синхронизирован с появлением процессоров семейства Vermeer. Эти процессоры смогут работать во многих материнских платах с разъёмом Socket AM4 после обновления BIOS.

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amd socket am4 amd ryzen amd zen 3 zen 3 vermeer
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