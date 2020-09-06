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Американские санкции аукнутся и китайскому контрактному производителю SMIC

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Когда американские власти ввели санкции против Huawei Technologies, чьё подразделение HiSilicon являлось клиентом китайской компании SMIC, последняя выразила готовность подчиниться требованиям законодательства США. Дело в том, что этот китайский контрактный производитель в технологическом отношении зависит от американского оборудования, технологии и программного обеспечения, поэтому «вставать в позу» в такой ситуации ему невыгодно.

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Агентство Reuters вчера сообщило, что представители американского военного ведомства предложили властям США ввести санкции в отношении SMIC, поскольку последняя подразумевается в сотрудничестве с китайским военным сектором. Представители SMIC подобные обвинения опровергают.

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Источник изображения: SMIC

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Пока вопрос о введении санкций в отношении SMIC со стороны США ещё решается, но представителей компании такие новости не радуют. Потерять Huawei в качестве клиента – это одно, а полностью лишиться возможности развиваться без доступа к импортируемым технологиям – это совершенно другое. В этом году SMIC активно привлекала капитал под расширение производства и освоение новых литографических технологий. Помогали компании деньгами и китайские власти, которые заинтересованы в развитии местной полупроводниковой отрасли.

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Теги

литографическое производство полупроводники торговая война smic
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Смотрю у тебя мозг уже деградировал. Спасибо АМД
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10:28
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