Когда американские власти ввели санкции против Huawei Technologies, чьё подразделение HiSilicon являлось клиентом китайской компании SMIC, последняя выразила готовность подчиниться требованиям законодательства США. Дело в том, что этот китайский контрактный производитель в технологическом отношении зависит от американского оборудования, технологии и программного обеспечения, поэтому «вставать в позу» в такой ситуации ему невыгодно.

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Агентство Reuters вчера сообщило, что представители американского военного ведомства предложили властям США ввести санкции в отношении SMIC, поскольку последняя подразумевается в сотрудничестве с китайским военным сектором. Представители SMIC подобные обвинения опровергают.

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Источник изображения: SMIC

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Пока вопрос о введении санкций в отношении SMIC со стороны США ещё решается, но представителей компании такие новости не радуют. Потерять Huawei в качестве клиента – это одно, а полностью лишиться возможности развиваться без доступа к импортируемым технологиям – это совершенно другое. В этом году SMIC активно привлекала капитал под расширение производства и освоение новых литографических технологий. Помогали компании деньгами и китайские власти, которые заинтересованы в развитии местной полупроводниковой отрасли.