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Другое

Плата EVGA Z490 Dark K|ngp|n Edition позволяет памяти работать в режиме DDR4-5130

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Материнская плата EVGA Z490 Dark K|ngp|n Edition предлагала условную гарантию работы памяти в режиме DDR4-5000, но только к выходным представители марки продемонстрировали практический потенциал этого изделия. Тот, чьи именем наречена ограниченная серия этой платы, продемонстрировал работу модулей памяти DDR4-4000 марки G.Skill в режиме DDR4-5130.

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Источник изображения: Twitter, EVGA

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Как обещают представители EVGA, на следующей неделе будет готов список проверенных на совместимость с материнской платой модулей памяти, в котором наверняка будет указано, какие из них способны перевалить за отметку DDR4-5000. Без наличия таких гарантий оправдать доплату в $100 относительно обычной версии платы Z490 Dark будет затруднительно.

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Теги

материнские платы ddr4 evga z490
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Плата EVGA Z490 Dark K|ngp|n Edition позволяет памяти работать в режиме DDR4-5130
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t-dirt
08:00
прям во всех был по 70%??
Предполагаемая причина неожиданно низких цен на видеокарты RTX 3ххх - конкуренция со стороны консолей нового поколения с AMD RDNA2
Stalker4510
07:59
А че всратый интел в конфиг воткнули а не православный threadripper? И зачем 2000вт на все это? И для чего такой большой ссд?
Собираем системный блок для ПК-боярина в четвертом квартале 2020 года
t-dirt
07:58
детский бред. консоли будут стоить как сами старшие карточки. какая нахрен конкуренция с ними?
Предполагаемая причина неожиданно низких цен на видеокарты RTX 3ххх - конкуренция со стороны консолей нового поколения с AMD RDNA2
t-dirt
07:56
хмм, а на презентации вроде речь шла о 16ггц памяти.
GeForce RTX 3070 использует не самую быструю память GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с
t-dirt
07:55
а какой именно подрядчик выпускает эти со? надеюсь какая нибудь известная одм контора, типа дипкул.
Причиной дефицита GeForce RTX 3080 Founders Edition станет нехватка систем охлаждения
t-dirt
07:54
неудивительно, учитывая что у красных видях до совсем недавнего времени не было даже печатной платы. а может до сих пор нет...
Партнёры AMD в этом году не успеют выпустить собственные версии видеокарт поколения RDNA 2
DeMoKPaT
07:52
Куда спешить? Майнеры скупают все что в рынок сейчас идет. Куй бабло, пока горячо.
AMD Big Navi не будет противостоять NVIDIA GeForce RTX 3090 и сможет конкурировать с GeForce RTX 3080 потребляя более 300 Вт — данные igor´sLAB
t-dirt
07:51
у вас жидов все фонтазии вокруг жопы вертятся. хмм...
Новый флагман AMD – Big Navi может оказаться гораздо медленнее GeForce RTX 3080 – подробности о техпроцессе и медленной памяти GDDR6
t-dirt
07:51
потанцевал...
Новый флагман AMD – Big Navi может оказаться гораздо медленнее GeForce RTX 3080 – подробности о техпроцессе и медленной памяти GDDR6
DeMoKPaT
07:50
Мне показалось это был С-сарказ
AMD Big Navi не будет противостоять NVIDIA GeForce RTX 3090 и сможет конкурировать с GeForce RTX 3080 потребляя более 300 Вт — данные igor´sLAB
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