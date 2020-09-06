Плата EVGA Z490 Dark K|ngp|n Edition позволяет памяти работать в режиме DDR4-5130
Материнская плата EVGA Z490 Dark K|ngp|n Edition предлагала условную гарантию работы памяти в режиме DDR4-5000, но только к выходным представители марки продемонстрировали практический потенциал этого изделия. Тот, чьи именем наречена ограниченная серия этой платы, продемонстрировал работу модулей памяти DDR4-4000 марки G.Skill в режиме DDR4-5130.
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Как обещают представители EVGA, на следующей неделе будет готов список проверенных на совместимость с материнской платой модулей памяти, в котором наверняка будет указано, какие из них способны перевалить за отметку DDR4-5000. Без наличия таких гарантий оправдать доплату в $100 относительно обычной версии платы Z490 Dark будет затруднительно.
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