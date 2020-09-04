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Материнская плата EVGA Z490 Dark K|ngp|n Edition поступила в продажу

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Компания EVGA не забывает оправдывать присутствие в штате именитого в прошлом оверклокера Винса Люсидо (Vince Lucido), который успел монетизировать свои навыки и достижения под маркой K|ngp|n, одновременно служащей его оперативным псевдонимом. На этой неделе в продажу в фирменном интернет-магазине поступила материнская плата Z490 Dark K|ngp|n Edition, которая от обычной Z490 Dark отличается не только увеличенной с $499 до $599 ценой, но и поддержкой режима работы памяти DDR4-5000.

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Источник изображения: EVGA

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У этих плат предусмотрено всего два слота DIMM, они готовы принять до 64 Гбайт оперативной памяти. На коробке особой версии платы красуется автограф Винса Люсидо, и это второй отличительный признак, отличающий её от обычной комплектации Z490 Dark. Последней, кстати, в наличии на сайте EVGA нет, поэтому покупатели будут невольно вынуждены задуматься о доплате в $100 за автограф одного из создателей материнской платы на коробке. Проектированием материнских плат EVGA уже несколько лет занимается инженер украинского происхождения Илья Цеменко, он же TiN.

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материнские платы evga intel z490
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