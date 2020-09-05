Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Первые обзоры GeForce RTX 3080 будут опубликованы 14 сентября

+
РУХНУЛА цена RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 - цена упала после анонса 3xxx
Рухнула цена 2080 Super перед приходом 3ххх
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte

Из представителей семейства NVIDIA Ampere первой в продажу должна поступить видеокарта GeForce RTX 3080, её выход на рынок запланирован на 17 сентября по рекомендованной цене $699. Сотрудники канадского ресурса Hardware Canucks в комментариях к своему ролику опубликовали уточённую информацию о сроках снятия запретов на публикацию официальных обзоров GeForce RTX 3080.

реклама

анонсы и реклама
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Источник изображения: YouTube, Hardware Canucks

реклама

Первые обзоры, которые выйдут 14 сентября, будут посвящены видеокарте GeForce RTX 3080 серии Founders Edition, которую NVIDIA будет продавать самостоятельно через фирменный интернет-магазин. На семнадцатое сентября запланирован выход обзоров видеокарт GeForce RTX 3080 в исполнении партнёров компании. Если учесть, что уже 24 сентября в продажу должна поступить флагманская GeForce RTX 3090, то текущий месяц сам по себе будет очень насыщен информацией о новой продукции NVIDIA.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia видеокарты ampere geforce rtx 3080
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Первые обзоры GeForce RTX 3080 будут опубликованы 14 сентября
+
GeForce RTX 3090 в исполнении ZOTAC впечатлила ценой на страницах Amazon
1
Велосипед AMD обойдётся американцам всего в $299
2
Анонс процессоров Intel Rocket Lake-S намечен на первый квартал следующего года
4
ASRock напомнила о существовании чипсета AMD WRX80
8
До Австралии видеокарты GeForce RTX 30 серии Founders Edition не доберутся
5

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 31
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 24
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 35
Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
31 августа 2020 24
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Были представлены новые видеокарты ASUS на базе чипов RTX 3000-й серии
43
Сборка мощного игрового ПК для 8K и 60 fps на RTX 3090 за 700 тысяч рублей
52
Компьютер в столе своими руками - жидкостное охлаждение и топ комплектующие
24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super GP OC (PA-RTX2060 Super GP OC 8G)
43
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry Primal
16
Half-Life 3, Star Wars 1313, Agent — Топ отмененных игр. Часть 1
4
Хорошие и позабытые RPG - Witcher, Dragon Age, Bound By Flame и другие
13
Обзор электронной книги Onyx Boox Poke 2 Color с цветным экраном
1
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
+

Сейчас обсуждают

Met74
09:07
Я бы тебе ответил - так удалишь же. Диалог тут не на равных, скорее твой бессмысленный монолог. Можешь и дальше бесцельно тратить своё время, выдавая неаргументированные пассажи.
Сборка мощного игрового ПК для 8K и 60 fps на RTX 3090 за 700 тысяч рублей
mazahakaruss
09:06
Сам тестил? Где брал 3080?
AMD Big Navi не будет противостоять NVIDIA GeForce RTX 3090 и сможет конкурировать с GeForce RTX 3080 потребляя более 300 Вт — данные igor´sLAB
Махмуд Скорострелов
09:06
С такими ценами, продажи 3000 серии провалятся сразу
GeForce RTX 3090 в исполнении ZOTAC впечатлила ценой на страницах Amazon
kaissa
09:06
Круто. Примерная цена вопроса? И вот явно небедный клиент сейчас захочет поставить туда 3090 - это вообще возможно?...
Компьютер в столе своими руками - жидкостное охлаждение и топ комплектующие
mazahakaruss
09:05
Надо брать актуальное на данный момент, а не ждать год, два, три, десять. Так можно всю жизнь прождать, то RTX4000, то DDR5, то интеловские 7нм)
AMD Big Navi не будет противостоять NVIDIA GeForce RTX 3090 и сможет конкурировать с GeForce RTX 3080 потребляя более 300 Вт — данные igor´sLAB
mimigen
09:04
Я не знаю как надо "правильно" относиться к рекламе творчества и личного бизнеса на сайте. Весь этот год также внимательно читал статьи автора. Лично мне нравится, то, что он делает. Это лучше, чем м...
Компьютер в столе своими руками - жидкостное охлаждение и топ комплектующие
mazahakaruss
08:54
За 300 баксов?
Велосипед AMD обойдётся американцам всего в $299
Connect Connect
08:54
Теперь понимаю чем должен заниматься губернатор, всё чем угодно, только не людьми ! в)
Ведьмака в губенаторы – жители Брянской области предлагают выбрать Геральта из Ривии в качестве кандидата на выборы
mimigen
08:50
Оправдываться про свою безнравственность ты можешь сколько угодно и убедительно, но мы оба знаем, что ты ради заработанной копейки, мать родную продашь, убеждения и принципы. Это видно по твоему конте...
Сборка мощного игрового ПК для 8K и 60 fps на RTX 3090 за 700 тысяч рублей
Батон322
08:48
И че ты предлагаешь мне паскаль брать если у меня старая видеокарта? Или проходной тьюринг с недолучами? Как раз таки 3000 серия уже на что то похожа стала, хотя мб памяти маловато. Но по-любому выйду...
AMD Big Navi не будет противостоять NVIDIA GeForce RTX 3090 и сможет конкурировать с GeForce RTX 3080 потребляя более 300 Вт — данные igor´sLAB
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем