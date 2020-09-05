Из представителей семейства NVIDIA Ampere первой в продажу должна поступить видеокарта GeForce RTX 3080, её выход на рынок запланирован на 17 сентября по рекомендованной цене $699. Сотрудники канадского ресурса Hardware Canucks в комментариях к своему ролику опубликовали уточённую информацию о сроках снятия запретов на публикацию официальных обзоров GeForce RTX 3080.

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Источник изображения: YouTube, Hardware Canucks

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Первые обзоры, которые выйдут 14 сентября, будут посвящены видеокарте GeForce RTX 3080 серии Founders Edition, которую NVIDIA будет продавать самостоятельно через фирменный интернет-магазин. На семнадцатое сентября запланирован выход обзоров видеокарт GeForce RTX 3080 в исполнении партнёров компании. Если учесть, что уже 24 сентября в продажу должна поступить флагманская GeForce RTX 3090, то текущий месяц сам по себе будет очень насыщен информацией о новой продукции NVIDIA.