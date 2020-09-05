Ещё несколько часов назад на страницах интернет-магазина Amazon можно было изучить внешность, характеристики и цену двух видеокарт семейства Ampere в исполнении ZOTAC, оснащённых фирменной системой охлаждения IceStorm 2.0 и RGB-подсветкой Spectra 2.0. Теперь же этих предложений и след простыл, поскольку они предполагали запрещённый официально предварительный заказ. Но снимки экрана сохранились на страницах сайта HWBattle, что позволяет нам изучить цены.

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Источник изображения: HWBattle

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Флагманская GeForce RTX 3090, которая в эталонном исполнении должна стоить $1499, американским интернет-магазином была оценена в нескромные $2415. Стоимость GeForce RTX 3080, объявленная NVIDIA в начале недели, находилась на уровне $699.

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Источник изображения: HWBattle

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Гигант американской интернет-торговли намеревался запросить за видеокарту в исполнении ZOTAC целых $1211. Самое интересное, что цены выставлял сам Amazon, а не сторонние продавцы, использующие эту площадку. Теперь самое время начать рассуждать о стимулировании компанией NVIDIA нелегального рынка трансплантологии в результате анонса видеокарт поколения Ampere.